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صراع إيطالي على مبنوذ ريال مدريد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:43 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن مهاجم نادي ريال مدريد الدومنيكاني "ماريانو دياز" بات قاب قوسين أو ادنى من الرحيل عن النادي الملكي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية أن ماريانو دياز قرر الرحيل عن ريال مدريد خلال يناير المقبل.

وذكرت الشبكة، نقلاً عن وكيل أعمال اللاعب ديفيد أرانا أن موكله سيرحل بنطاق الإعارة لمدة موسمين بدء من يناير القادم.

وأكد وكيل اللاعب أن صاحب الـ 26 عاماً لم يحدد وجهته المقبلة بعد، إلا أن التقارير تشير أن اللاعب سينضم لنادي ميلان الإيطالي في يناير.

وأضافت كالتشيو ميركاتو أن نادي روما الإيطالي ينافس ميلان على ضم ماريانو.

وخرج دياز من حسابات مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان تماماً هذا الموسم، في ظل إعتماد زيزو على الثنائي لوكا يوفيتش وكريم بنزيما هداف الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة قبل مواجهة الجولة 14 ضد ريال سوسيداد، بفارق ثلاث نقاط خلف برشلونة المتصدر الذي فاز في وقت مبكر على مضيفه ليجانيس.

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