موعد مباراة النصر والوحدة اليوم الأحد 24-11-2019 في الدوري السعودي لكرة القدم

الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تقام قمة جديدة من الدوري السعودي الممتاز تجمع بين كل من





تعرف على موعد مواجهة النصر والوحدة اليوم

تنطلق مواجهة النصر والوحدة مساء اليوم الأحد الموافق 24-11-2019 في تمام الخامسة والثلث بتوقيت القاهرة، والسادسة والثلث بتوقيت مكه المكرمة.





ملعب مواجهة النصر والوحدة اليوم





يحضتن ملعب مباراة نادي النصر والوحدة السعودي قمة الجولة العاشرة من منافسات الدوري، على ملعب الملك عبد العزيز.





القناة الناقلة لقمة النصر والوحدة في السعودية

بثتم بث مواجهة النصر والوحدة عبر قناة KSA Sports 1 HD، المالك لحقوق بث الدوري السعودي لكرة القدم، كما يعلق على مباراة النصر والوحدة، المعلق فارس عوض.

موقف فريق النصر والوحدة قبل مواجهة اليوم بالدوري السعودي

ويتواجد فريق الوحدة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 15 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

ينتظر عشاق الكرة العربية والسعودية، إنطلاق، نادي النصر ضيفًا على الوحدة مساء اليوم الأحد 24-11- 2019.