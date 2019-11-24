"تغييرات بالجملة".. مصطفى بكري يكشف ملامح التغيير الوزاري (فيديو)

أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن التعديلات الوزارية والتغيرات الفترة المقبلة ستطال الكثير من المجالات سواء مجلس الوزراء أو المجلس القومي لحقوق الانسان، أو الهيئات أو ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية.





وقال "بكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن مصر الآن أمام مرحلة فاصلة ومهمة، مؤكدا أن هذه التغيرات ستتوازى مع طموح الشعب المصري في أحداث تغير سياسي واسع.





وأشار إلى أن التغير الوزاري لن يكون قاصر على الأشخاص فقط، ولكنه سيشمل تغير في سياسات الحكومة، وسيتم النظر إلى البعد الاجتماع لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بصورة أكبر، لتخفيف المعاناة عن الطبقة المتوسطة والفقيرة.





ولفت "بكري" إلى أن طيلة المدة التي يتم الحديث فيها عن التعديل الوزاري، خلاف أن بعض الصحف المغمورة تعمل على إثارة بعض الأسماء من أجل الشهرة، بغض النظر عن صحة المعلومات، جعلت مصر تكاد تكون البلد الوحيدة التي يحدث فيها جدل حول أي تعديل وزاري، أو أي تغير في المناصب، مطالبا وسائل الإعلام بالتريث والهدوء وعدم اثارة الجدل في هذا الملف.



