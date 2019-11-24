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ترحيل وائل جسار من هذه الدولة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:39 ص
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بوابة الفجر
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رفضت السلطات المكسيكية، دخول المطرب اللبناني وائل جسار إلى أراضيها هو ومدير أعماله، من ثم تم ترحيله إلى لبنان.

وأكد "جسار" في فيديو شاركه عبر حسابه على موقع "إنستدرام" للتواصل الاجتماعي، أنه عاد إلى لبنان سالمًا، ونفى ما تداولته تقارير صحفية بأنه لم يدخل الأراضي المكسيكية لأنه ليس لديه تأشيرة دخول.

وأكد وائل جسار أن التأشيرة التي كانت معه سليمة 100%، ولا يدري حتى الآن ما السبب فيما حدث.

يذكر أن محطة "إل بي سي" اللبنانية، أعلنت أنه تم توقيف وائل جسار ومدير أعماله في مطار "كنكون" بالمكسيك لمدة 36 ساعة، بسبب عدم إصدار تأشيرة عمل لدخول الأراضي المكسيكية من قبل متعهد الحفلات.


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وائل جسار فنان ترحيل الفجر الفني

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