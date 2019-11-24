عاجل.. ننشر أول صورة لمحمد رمضان لحظة فوزه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا

وعلق رمضان على صورته مع الجائزة قائلًا: "الحمد لله رب العالمين، مبرووك لبلدي ولجمهوري الغالي جائزة المُغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا.. ثقة في الله نجاح".





وانتشرت منذ ساعات قليلة صورة لرمضان، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها وهو يؤدي صلاة الجماعة في أحد المساجد داخل نيجيريا، وذلك بعد تتويجه بجائزة المطرب الأكثر شعبية داخل القارة الإفريقية من قبل حفل afrimawards.





ويتواجد رمضان، بنيجيريا من أجل حضوره مراسم حفل afrimawards بنيجيريا.





afrimawards وهو حدث موسيقى يقام بالشراكة مع الاتحاد الأفريقى بهدف الترويج للموسيقى والثقافة الإفريقية.





وتألق الفنان محمد رمضان، في حفله الذي أقيم بالرياض وسط حضور جماهيري كبير وذلك علي أنغام مافيا وسط عرض مسرحي مبهر.





وقدم باقو كبيرة من أغانيه وسط أكثر من عرض مسرحي مختلف.



