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عاجل.. ننشر أول صورة لمحمد رمضان لحظة فوزه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:34 ص
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بوابة الفجر
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فاز الفنان محمد رمضان بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا 2019 afrimawards. 


وعلق رمضان على صورته مع الجائزة قائلًا: "الحمد لله رب العالمين، مبرووك لبلدي ولجمهوري الغالي جائزة المُغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا.. ثقة في الله نجاح".

وانتشرت منذ ساعات قليلة صورة لرمضان، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها وهو يؤدي صلاة الجماعة في أحد المساجد داخل نيجيريا، وذلك بعد تتويجه  بجائزة المطرب الأكثر شعبية داخل القارة الإفريقية من قبل حفل afrimawards. 

ويتواجد رمضان، بنيجيريا من أجل حضوره مراسم حفل afrimawards بنيجيريا.

afrimawards وهو حدث موسيقى يقام بالشراكة مع الاتحاد الأفريقى بهدف الترويج للموسيقى والثقافة الإفريقية.

وتألق الفنان محمد رمضان، في حفله الذي أقيم بالرياض وسط حضور جماهيري كبير وذلك علي أنغام مافيا وسط عرض مسرحي مبهر.

وقدم باقو كبيرة من أغانيه وسط أكثر من عرض مسرحي مختلف.

جدير بالذكر أن نفذت جميع تذاكر حفل الفنان محمد رمضان، الأساسية والإضافية التي تم طرحها عقب نفاذ التذاكر المحددة لحفل الرياض ضمن فعاليات "موسم الرياض"على مسرح معرض السيارات "الجنادرية".
عاجل.. ننشر أول صورة لمحمد رمضان لحظة فوزه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا
عاجل.. ننشر أول صورة لمحمد رمضان لحظة فوزه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا
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الكلمات المفتاحية

نيجيريا مطرب محمد رمضان أفريقيا 2019

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