إنتر ميلان يسهل على ريال مدريد مهمة ضم نجم أياكس

أظهر نادي ريال مدريد الإسباني رغبة كبيرة منذ فترة في ضم واحد من نجوم نادي أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





ريال مدريد يطلب ضم فان دي بيك





وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط نادي أياكس خلال فترة انتقالات يناير القادمة.





إنتر ميلان ينافس ريال مدريد على ضم فان دي بيك





ودخل نادي إنتر ميلان الإيطالي في منافسة قوية مع نادي ريال مدريد لضم فان دي بيك في يناير القادم لتدعيم خط وسط الفريق.





إنتر ميلان ينسحب من صفقة فان دي بيك





وكشفت صحفية "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي إنتر ميلان قرر الانسحاب من صفقة ضم دوني فان دي بيك في الشتاء القادم بسبب عدو توفر المال الكافي لدى النادي لإنهاء الصفقة.





ريال مدريد الأقرب لضم فان دي بيك





وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد هو الأقرب حتى الآن لضم فان دي بيك في يناير القادم بعد انسحاب نادي إنتر ميلان من الصفقة.





مشاركات فان دي بيك مع نادي أياكس خلال هذا الموسم





وقد شارك دوني فان دي بيك في 19 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.



