نجم الأهلي يكشف سبب نجاح خطة شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

كشف كريم نيدفيد لاعب الأهلي والمنتخب الأولمبي، عن سبب تألق منتخب مصر الأولمبي وتتويجة ببطولة الشباب للأمم الأفريقية تحت 23 عام، ووصوله لطوكيو 2020 باليابان.





وصرح كريم نيدفيد عبر فضائية صدى البلد ، أن وجود أكرم توفيق لاعب الجونة والمنتخب الأولمبي، هو السبب الرئيسي لنجاح طريقة لعب الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب خلال البطولة الأخيرة.





وأكد نيدفيد، أن نجم الجونة المعار من الأهلي، سبب أساسي في هيمنة طريقة شوقي غريب على المباريات، لأنه يتحكم في كل شيء وهو من اللاعبين الرجال ولا يخشى اللعب في أي ظروف.





وأنهي نجم النادي الأهلي حديثهعن عمار حمدي قائلاً: " عمار حمدي عندما أثبت من خلال بطولة أمم أفريقيا للشباب، يجيد اللعب في مركز الوسط المدافع تحسن مستوى خط الوسط في المنتخب الأولمبي بصورة كبيرة".





وحقق المنتخب الأولمبي المصري لقب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية للبطولة القارية والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 8 إلي 22 نوفمبر الجاري، وضمن المنتخبين ومعهما منتخب جنوب إفريقيا (المركز الثالث) التأهل لدورة الألعاب الاولمبية (طوكيو 2020).

جاءت ثنائية منتخب مصر عن طريق، كريم العراقي، ورمضان صبحي في الدقيقتين 37، 114، بينما سجل أبوبكار دومبيا هدف منتخب كوت ديفوار الوحيد بالدقيقة 90 من زمن اللقاء.



