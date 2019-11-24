Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم الأهلي يكشف سبب نجاح خطة شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:55 ص
Advertisements
شوقي غريب
شوقي غريب
السيد على
Advertisements
كشف كريم نيدفيد لاعب الأهلي والمنتخب الأولمبي، عن سبب تألق منتخب مصر الأولمبي وتتويجة ببطولة الشباب للأمم الأفريقية تحت 23 عام، ووصوله لطوكيو 2020 باليابان. 

وصرح كريم نيدفيد عبر فضائية صدى البلد، أن وجود أكرم توفيق لاعب الجونة والمنتخب الأولمبي، هو السبب الرئيسي لنجاح طريقة لعب الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب خلال البطولة الأخيرة.

وأكد نيدفيد، أن نجم الجونة المعار من الأهلي، سبب أساسي في هيمنة طريقة شوقي غريب على المباريات، لأنه يتحكم في كل شيء وهو من اللاعبين الرجال ولا يخشى اللعب في أي ظروف.

وأنهي نجم النادي الأهلي حديثهعن عمار حمدي قائلاً: " عمار حمدي عندما أثبت من خلال بطولة أمم أفريقيا للشباب، يجيد اللعب في مركز الوسط المدافع تحسن مستوى خط الوسط في المنتخب الأولمبي بصورة كبيرة".

وحقق المنتخب الأولمبي المصري لقب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية للبطولة القارية والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 8 إلي 22 نوفمبر الجاري، وضمن المنتخبين ومعهما منتخب جنوب إفريقيا (المركز الثالث) التأهل لدورة الألعاب الاولمبية (طوكيو 2020).

جاءت ثنائية منتخب مصر عن طريق، كريم العراقي، ورمضان صبحي في الدقيقتين 37، 114، بينما سجل أبوبكار دومبيا هدف منتخب كوت ديفوار الوحيد بالدقيقة 90 من زمن اللقاء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب الاولمبي شوقي غريب اليوم شوقي غريب رمضان صبحي المنتخب الاولمب الأهلي أمم أفريقيا للشباب

أخبار تهمك

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

الآن

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

الآن

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

الآن

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب بشدة من صفقة الموسم المنتظرة

منذ يوم

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 11 ساعة

بيكهام يرفض الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

كول كورة MAN CITY مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش مانشستر سيتي LIVE ON

منذ حوالي 10 ساعة

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 8 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الريال اليوم NOW

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY محمد صلاح PLUS

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

المنتخب الأولمبي ينهي مرانه الأول على استاد القاهرة قبل إنطلاق أمم إفريقيا

تشكيل مصر الرسمي أمام جنوب إفريقيا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر ON TIME مجانًا

تعرف على أسلحة شوقي غريب في مباراة مصر ضد كوت ديفوار

مصر ضد كوت ديفوار.. الدليل الشامل لنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة (القناة الناقلة والموعد وتشكيل المنتخبين)

مصر ضد كوت ديفوار.. تفاصيل أحداث الشوط الأول egypt vs cote d'ivoire u23 ‏

نهائي إفريقيا.. مصر تتعادل إيجابيا مع كوت ديفوار واللجوء للوقت الإضافي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:14 ص

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

11:20 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

11:30 ص

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status