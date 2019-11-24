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نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:37 ص
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بوابة الفجر
شيماء عطية - تصوير: عبير أحمد
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حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة صناع الفيلم الفلسطيني "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار، على السجادة الحمراء قبل انطلاق عرض الفيلم ضمن عروض اليوم الثالث في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤١.

وكان أبرز النجوم المتواجدين على السجادة هم شيرين رضا وبشرى وكريم قاسم ومادلين طبر ولبلبة وكندة علوش وياسمين رئيس وإنجي وجدان ونسرين آمين، والذين حرصوا على حضور الفيلم أيضًا.

تُقام فاعليات الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.

ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.

تدور أحداث الفيلم، حول "سلمى" و"تامر" متزوجان منذ خمس سنوات ويعيشان في الأراضي الفلسطينية، وتكون المرة الأولى التي يحصل فيها "تامر" على تصريح بدخول المناطق الإسرائيلية من أجل تقديم أوراق طلاقهما في المحكمة بالناصرة. وفي المحكمة، يفاجئهما اكتشاف صادم عن ماضي والد "تامر".

تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.

ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.


نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
نجوم الفن يشاركون صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)
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