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إنتر ميلان يخطط لضم نجم أياكس أمستردام

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:34 ص
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أياكس أمستردام
أياكس أمستردام
محمد جمال
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أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة إنتر ميلان الإيطالى بقيادة المدرب المخضرم أنطونيو كونتى عن صفقته المنتظرة، والذى يسعي ريال مدريد لضمها خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية ، إن إنتر ميلان أصبح خارج صفقة لاعب الوسط الهولندي، دوني فان دي بيك نجم أياكس أمستردام ولاعب الوسط المميز والذى يسعي أيضا فريق ريال مدريد الإسبانى لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم خط الوسط.

وأشارت الصحيفة أن إدارة انتر ميلان الإيطالى ومدرب الفريق انطونيو كونتي ترك الساحه أمام زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد لضم فان ذى بيك، بسبب رغبة النيراتزورى فى توفير الأموال للتدعيم فى فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأكد الصحيفة الإيطالية أن ريال مدريد الإسبانى كان قريب من التعاقد مع النجم الهولندى خلال الصيف الماضي فى صفقة كادت تبلغ 50 مليون يورو ولكن توقفت الصفقة فى النهاية.

ويذكر أن ريال مدريد الإسبانى كان يسعى الصيف الماضي لتدعيم خط الوسط بعد هبوط مستوي الكرواتى لوكا مودريتش، بضم بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ولكن رفض النادى الإنجليزى بيع لاعبه.

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