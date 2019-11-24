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كورة ستار alhilal مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا بث مباشر KOOORA GOAL رابط قناة beIN SPORTS HD يلا شوت ماتش الهلال NOW

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:22 ص
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الهلال وأوراوا
الهلال وأوراوا
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 كورة اون لاين بث مباشر مباراة الهلال وأوراوا اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا بث مباشر الهلال وأوراوا goalarab"نجح الهلال السعودى فى تحقيق فوز فى لقاء الذهاب علي نظيره أوراوا اليابانى، في لقاء أقيم علي ملعب جامعة الملك سعود بالرياض معقل،بهدف دون رد، الهلال السعودي وأوراوا اليابانى بنهائي دوري أبطال أسيا.

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رابط ماتش الهلال وأوراوا اليوم شووت كول كورة تابع ماتش الهلال ضد أوراوا kora  الفريق الياباني ينزل مباراته ضد بطل السعودية اليوم علي ملعبه ووسط جمهوره ولكن هذا عامل لا يرجح كفته في اللقاء وذلك بسبب النتائج المخيبة التي حققها الفريق على أرضه في مباريات الموسم الحالي، حيث خاض الفريق 25 مباراة علي ملعبه هذا الموسم خسر 13 مباراة، وفاز في 8 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، متابعة قناة

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