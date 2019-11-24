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قبل ساعات من معركة الهلال.. تعرف على نتائج أوراوا على أرضه

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
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الهلال وأوراوا
الهلال وأوراوا
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية بين فريق الهلال السعودي وأوراوا ريد الياباني، ظهر الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019، على ملعب ساتياما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد أوراوا على ملعب ساتياما، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة، والثانية عشر ظهراً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة التاسعة صباحاً بتوقيت جرينتش.

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا.

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" نتائج فريق أوراوا على أرضه:-

قدم أوراوا نتائج سيئة في المباريات التي خاضها على أرضه، حيث لعب 3 مواجهات فاز في واحدة أمام فريق أولسان بهدفين مقابل هدف، وتعادل في الأخرى مع شانغهاي بهدف لمثله، ثم تلقى خسارة قاسية أمام فريق غوانغجو بهدفين دون رد.

كما يعد ملعب سايتاما أكثر الملاعب نحسا على الفريق الياباني، حيث خاض أوراوا 26 مباراة على ملعب سايتاما هذا الموسم، بمسابقات الدوري الياباني، وكأس السوبر الياباني، ودوري أبطال آسيا، هزم في 14 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، فيما فاز في 8 مواجهات فقط.

وفشل أوراوا في إحراز أي هدف خلال 11 مباراة على ملعب سايتاما.

فيما خسر أوراوا لقب كأس السوبر الياباني، عندما سقط أمام فريق كاواساكي فرونتال، بهدف دون رد، في 16 فبراير الماضي، على ملعب سايتاما، إلى جانب فشل الفريق الياباني في إحراز أي هدف في آخر 3 مباريات على التوالي، وهو ما يمنح الأمل للهلال لتحقيق اللقب الغائب منذ 19 عاما.

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