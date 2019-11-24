محمد رمضان يؤدي صلاة الجماعة داخل أحد مساجد نيجيريا (صورة)





انتشرت منذ قليل صورة للفنان محمد رمضان، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها وهو يؤدي صلاة الجماعة في أحد المساجد داخل نيجيريا، وذلك بعد تتويجه مؤخرًا بجائزة المطرب الأكثر شعبية داخل القارة الإفريقية من قبل حفل afrimawards.





ويتواجد رمضان، بنيجيريا من أجل حضوره مراسم حفل afrimawards بنيجيريا.





afrimawards وهو حدث موسيقى يقام بالشراكة مع الاتحاد الأفريقى بهدف الترويج للموسيقى والثقافة الإفريقية.





وتألق الفنان محمد رمضان، في حفله الذي أقيم بالرياض وسط حضور جماهيري كبير وذلك علي أنغام مافيا وسط عرض مسرحي مبهر.

وقدم باقو كبيرة من أغانيه وسط أكثر من عرض مسرحي مختلف.

جدير بالذكر أن نفذت جميع تذاكر حفل الفنان محمد رمضان، الأساسية والإضافية التي تم طرحها عقب نفاذ التذاكر المحددة لحفل الرياض ضمن فعاليات "موسم الرياض"على مسرح معرض السيارات "الجنادرية".











