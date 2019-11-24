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ناصر ماهر يعلن موعد عودته من الإصابة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:40 ص
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ناصر ماهر أثناء إصابته
ناصر ماهر أثناء إصابته
السيد على
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علق نجم المنتخب الأولمبي ناصر ماهر على  الإصابة التي لحقت به، خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي ببطولة أمم أفريقيا للشباب.

وأكد ناصر ماهر عبر قناة" أون سبورت " أنه شعر بالحزن الشديد لعدم مشاركته في البطولة عقب مواجهة مالي التي أُصيب خلالها بالبطولة. 

وكشف ناصر ماهر عن موعد عودته إلى الملاعب من جديد خلال الفترة المقبلة عقب استكمال رحلته العلاجية قائلاً :" سأعود باذن الله من جديد خلال أسبوعين إلى الملاعب".

وكان قد أجري ناصر ماهر، لاعب سموحة ومنتخب مصر الأوليمبي، آشعة على "الكتف" حددت مدي خطورة الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة مالي التي أقيمت في إطار منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 التى استضافتها مصر خلال الفترة الماضية.

وكان قد رفض ناصر، الخروج من معسكر الفراعنة خلال البطولة، حيث طالب ماهر من المدير الفني للفريق شوقي غريب، الاستمرار فى معسكر المنتخب و عدم المغادرة رغم الإصابة، التي لحقت به خلال الجولة الأولي في إطار منافسات الجموعة الأولي بالبطولة الإفريقية للناشئين.

يذكر أن ناصر ماهر قد أصيب بتهتك فى أربطة الكتف، خلال مواجهة المنتخب المصري تحت 23 عام أمام نظيره المالي. 
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