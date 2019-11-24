اليوم .. جبهة الإصلاح النقابي" تعلن موقفها من تمرير ميزانيات "المحامين"

تعقد "جبهة الإصلاح النقابي"، مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد، لإعلان موقف الجبهة من جمعية تمرير ميزانيات نقابة المحامين "المجهلة" بحسب الجبهة، وذلك في ضوء الحكم المرتقب صدوره من محكمة القضاء الإداري بذات اليوم.



يعقد المؤتمر بالنادي النهري للمحامين بالعجوزة في تمام الساعة الواحدة ظهرا، على أن يتضمن الأتي:



1 ـ إعلان مواطن الخلل والفساد في ميزانيات نقابة المحامين ومخاطر الموافقة عليها وتمريرها.



2 ـ إعلان موقف الجبهة وخطواتها التصعيدية في حال صدور الحكم بوقف انعقاد الجمعية.



3 ـ إعلان ترتيبات الجبهة للمشاركة في الجمعية وتوعية المحامين وآليات منع تزوير إرادة المحامين أثناء انعقاد الجمعية في حال عدم وقف الدعوة لها قضائيا.



ويحضر المؤتمر جميع مؤسسي الجبهة من النقباء الفرعيين لنقابة المحامين والمنضمين لها، ومنسق الجبهة إبراهيم عبدالعزيز سعودي، المحامي والمرشح السابق لنقابة المحامين.

