عبد الحليم قنديل يهاجم مفيد فوزي بتصريحات نارية (فيديو)

هاجم الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، الكاتب مفيد فوزي، بسبب المقال الأخير، مؤكدا أنه كاتب تسالي ولا يعني شيئا في تاريخ الصحافة المصري، مشيرا إلى أنه وقع في أخطاء تاريخية لا يمكن أنت تغتفر في مقاله، وخاصة حديثه عن التقييد والمنع في عهد عبد الناصر.





وأضاف "قنديل" مقابلة على قناة اكسترا نيوز، ، إن "فوزي" كان واحدا من المنافقين العظام في العهود الماضية، مشيرا إلى أنه يجتزئ من التاريخ المصري، هو لم يكن شيئا في الأساس، وابتلع صمته أثناء حكم الإخوان، مؤكدا ، أنه ليس قيمة في تاريخ الصحافة لكي ينتقد التاريخ أو نعتمد عليه في التقييم بالأساس.





واستطرد: "الذاكرة العامة الجماعية تحتفظ بتسمية لمفيد فوزي بأنه شخصية الاستفادة الفورية والمصلحة الشخصية على مر العصور"، مؤكدا أنه متناقض في الأحاديث عن حرية الصحافة لأنه غير مؤهل لذلك ولا تخدم قضية حرية الصحافة في مصر.