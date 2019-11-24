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فالفيردي يحسم مصير نجوم برشلونة في الميركاتو الشتوي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:28 ص
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فالفيردي
فالفيردي
ريهام عبد المحسن
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حسم إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة مستقبل المنبوذين في صفوف الفريق الكتالوني واستبعد رحيل أحد من نجومه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية:" لا أرغب في الحديث عن كواليس المحادثات الخاصة التي تجمعني بالنجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لا أريد رحيل أحد من نجوم الفريق في الشتاء، على الجميع القتال من أجل حجز مقعد أساسي في تشكيل النادي الكتالوني".

واختتم فالفيردي تصريحاته قائلاً:"لا أفكر في التخلي عن أحد في الميركاتو الشتوي، فأنا أسعى إلى الاعتماد على الجميع فيما تبقى من منافسات خلال الموسم الحالي".

وكانت الشائعات ربطت إيفان راكيتيتش البالغ من العمر 31 عاماً بالرحيل إلى إيطاليا أو انجلترا في الشتاء المقبل بعد خروجه من حسابات فالفيردي هذا الموسم وسط أنباء تؤكد قرب رحيل كارليس ألينا وموسى واجي وجان كلير توديبو أيضاً.

وحدد برشلونة الإسباني في الشهر الماضي بديل الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة يستهدف التعاقد مع السلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع نادي إنتر ميلان الإسباني في يناير القادم.

وأكدت الصحيفة أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع سكرينيار في الشتاء القادم ليكون بديلا للمدافع أومتيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سكرينيار سيكون بديلا لأومتيتي بسبب كثرة إصاباته مع الفريق حيث أن ركبته أصبحت لا تتحمل الحمل الذي تحتاجه المباريات والتدريبات والعملية الجراحية لا تعتبر حل بالنسبة له.

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