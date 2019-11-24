تردد قناة beIN SPORTS الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا مجانا اليوم

يستضيف نادي اوراوا الياباني نظيره نادي الهلال السعودي اليوم الأحد 24 نوفمبر ضمن منافسات إياب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا





وستذاع مباراة الهلال واوراوا اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا على قناة "BEIN SPORTS HD1 " بتعليق عصام الشوالي و قناة "الكأس HD 3" بتعليق خليل البلوشي وقناة "يوتيوب الاتحاد الآسيوي" بتعليق فهد العتيبي.









موعد مباراة الهلال واوراوا وملعب اللقاء





وستلعب مباراة الهلال واوراوا اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة والواحدة ظهرا بتوقيت السعودية على استاد سايتاما 2002.





نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين





يذكر أن نادي الهلال كان قد فاز على نادي اوراوا بهدف مقابل لا شئ ضمن منافسات ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.





تردد قناة BEIN SPORTS الناقلة لمباراة الهلال واوراوا





ويقدم لكم موقع "الفجر" تردد قناة BEIN SPORTS HD 1 الناقلة لمباراة الهلال و اوراوا كالآتي:





ويمكنك استقبال قناة BEIN SPORTS HD 1 الناقلة لمباراة الهلال واوراوا اليوم في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا على العديد من الأقمار سواء نايل سات أو عرب سات أو سهيل سات.





ولمتابعة مباراة الهلال واوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا على القناة يمكن عن طريق الترددات التالية:





1- نايل سات على تردد 11084 (h) بمعدل ترميز 5/6





2- عرب سات على تردد 12379 (h) بمعدل ترميز 5/6





3- سهيل سات على تردد 11547 (v) بمعدل ترميز 5/6





4- نايل سات على تردد 12245 (v) بمعدل ترميز 3/4





5- نايل سات على تردد 12264 (h) بمعدل ترميز 2/3