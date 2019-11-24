اليوم.. 'أخبار اليوم' تستضيف ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مؤتمر الشأن العام

يستضيف منتدى أخبار اليوم للسياسات، اليوم الأحد، ثاني جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام الذي تُعد لعقده وزارة الأوقاف المصرية.





وصرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن ذلك يأتي في إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الوطنية، وبالتنسيق مع الكاتب والصحفي ياسر رزق رئيس منتدى أخبار اليوم للسياسات، بما يضم من قامات فكرية ووطنية.





وتعقد الجلسة الحوارية النقاشية بمقر المنتدى في السادسة من مساء اليوم، بقصد الوصول إلى وضع رؤية مشتركة وتصور وطني لجلسات المؤتمر.





وكانت جريدة الجمهورية، استضافت الخميس 14 نوفمبر، أولى جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، الذي تعد لعقده وزارة الأوقاف بعنوان "ضوابط ومقومات الحديث في الشأن العام"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأدار الجلسة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء مهندس محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



