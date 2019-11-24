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'الصحفيين' تعلن عن دورة جديدة في مهارات الكتابة والتصوير الفوتوغرافي والفيديو للمواقع الإلكترونية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، عن تنظيم ورشة تدريبية جديدة حول: "مهارات الكتابة والتصوير الفوتوغرافي والفيديو للمواقع الالكترونية""  

وقالت اللجنة في بيان لها، إن محاور الورشة تدور حول:
•  خصائص الكتابة للمواقع الإلكترونية.
• كتابة الأخبار والتحقيقات والحوارات للمواقع الإلكترونية.
• شبكات التواصل الاجتماعي واستخدامها في المواقع الإلكترونية.
• توثيق المحتوى الوارد من شبكات التواصل الاجتماعي.
• التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو للمحتوى الإلكتروني.

وأضافت أن من يقوم بالتدريب في هذه الورشة، الصحفي والمدرب محمد عبدالله، والمصور الصحفي مجدي إبراهيم.

تعقد الورشة يومي السبت والأحد 7- 8 ديسمبر 2019 من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا، ويحصل المشارك في نهاية الورشة علي شهادة معتمدة من معهد التدريب بالنقابة، ويسدد المشارك مبلغ 100 جنية بخزينة النقابة، ويبدأ الحجز اعتبارًا من غدٍ الإثنين 25 نوفمبر 2019، لدى الجهاز الإداري بمركز التدريب بالطابق السابع بمقر النقابة.
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الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين دورات تدريبية للصحفيين جمال عبدالرحيم الفجر

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