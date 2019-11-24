'الصحفيين' تعلن عن دورة جديدة في مهارات الكتابة والتصوير الفوتوغرافي والفيديو للمواقع الإلكترونية

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، عن تنظيم ورشة تدريبية جديدة حول: "مهارات الكتابة والتصوير الفوتوغرافي والفيديو للمواقع الالكترونية""





وقالت اللجنة في بيان لها، إن محاور الورشة تدور حول:

• خصائص الكتابة للمواقع الإلكترونية.

• كتابة الأخبار والتحقيقات والحوارات للمواقع الإلكترونية.

• شبكات التواصل الاجتماعي واستخدامها في المواقع الإلكترونية.

• توثيق المحتوى الوارد من شبكات التواصل الاجتماعي.

• التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو للمحتوى الإلكتروني.





وأضافت أن من يقوم بالتدريب في هذه الورشة، الصحفي والمدرب محمد عبدالله، والمصور الصحفي مجدي إبراهيم.



