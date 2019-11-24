حسن حسني ليس الأول.. فنانين لاحقتهم شائعات الوفاة وهم على قيد الحياة





تعد شائعات وفاة إنسان وهو لا يزال على قيد الحياة





وتبقى الشائعات في النهاية هي الوجه القبيح لوسائل التواصل الاجتماعي، ولعل الأبرز فيها، هي شائعات الوفاة، الذي أصبحت تطارد النجوم في الفترة الأخيرة.



شائعة وفاىة حسن حسني





ومنذ ساعات قليلة انتشرت بشكل كبير عبر السوشيال ميديا، شائعات عن وفاة الفنان الكبير حسن حسني، رغم ان حالته الصحية على مايرام، إلا أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، نفى تلك الإشاعات عن وفاة حسن حسني، مؤكدًا أنه ليس لها أي أساس من الصحة.





وبعد انتشار شائعات وفاة حسن حسني، يرصد بوابة " الفجر الفني" عددًا من الفنانين الذين تعرضوا لشائعات وفاتهم وهم على قيد الحياة.





عادل امام

انتشرت منذ أيام قليلة شائعات وفاة الزعيم عبر السوشيال ميديا ولكن خرج نجله المخرج رامي امام، عن صمته وقام بنفي شائعات وفاة والده، من خلال نشر مقطع فيديو له بجانب والده أثناء تصوير مسلسل فالنتينو



وقال المخرج رامي إمام: "أنا في اللوكيشن يا جماعة والزعيم جنبي بيذاكر وبيحفظ النص قبل التصوير".



هادي الجيار

وتعرض الفنان هادي الجيار، لوعكة صحية شديدة بسبب إصابته بالتهاب رئوي حاد أدى لدخوله الرعاية المركزة، لكنه مازال على قيد الحياة، إلى أن قام بعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعي قبل أيام قليلة بنشر شائعات عن وفاته.



ونفت زوجة هادي الجيار، شائعات وفاته قائلة: "شائعة في هذه الفترة الحالية سخيفة جدا، ومقلقة لنا وله ولا أعلم من وراء هذا الكلام السخيف، وما الغرض منه؟ وأتمنى من الجميع الدعاء له أن يعدي هذه المحنة بدل من طلوع شائعات سخيفة عليه".



جورج سيدهم

كما تعرض الفنان جورج لأكثر من مرة ل شائعات عن وفاته، إلا أن يخرج احد من النقابة ينفي وذلك رغم ان الفنان جورج سيدهم يتمتع حاليا بصحة جيدة.



جورج وسوف

حتى المطرب اللباني جورج وسوف، لم يسلم من شائعات الوفاة التي تصارده من حين لآخر عبر السوشيال ميديا.





من أكثر الأشياء التي تجعله يشعر بألم، وفي حالة فنان ما أو نجم يكون الأمر أكثر قسوة خاصة على محبيه.