جمال عبدالرحيم يعلن عن أكبر تجمع لصحفيي المحافظات لأول مرة بالأقصر

أعلن جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة تدريب المهنة والتطوير، عن مشاركة 65 صحفيًا من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، من مختلف الصحف القومية والحزبية والخاصة، في دورة تدريبية تنظمها اللجنة، بمحافظة الأقصر، والتي تبدأ من الثلاثاء المقبل وحتى الجمعة.



وقال وكيل أول النقابة لـ"الفجر"، إن الزملاء المشاركين بالدورة، من محافظات: "الأقصر، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر"، لافتًا إلى أنه هذا يُعد أكبر تجمع للصحفيين بالمحافظات لأول مرة.



وأكد "عبدالرحيم" أن اللجنة أعدت برنامج سياحي متكامل للزملاء المشاركين بالدورة؛ لزيارة كل المعالم السياحية بالمحافظة.



ولفت "عبدالرحيم" إلى أن النقابة خاطبت الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛ للسماح للزملاء الصحفيين، لزيارة جميع المناطق السياحية في الأقصر.



يذكر أن 65 من الزملاء الصحفيين يشاركون بهذه الدورة، بعد إغلاق باب التسجيل، أمس السبت، ومن المنتظر أن يفتتح الورشة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة ورئيس لجنة التدريب وتطوير المهنة، في الواحدة من ظهر الثلاثاء المقبل، بمكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر.



يأتي ذلك في إطار خطة النقابة لتطوير الأداء المهني للصحفيين في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية.



وتتناول الورشة 3 محاور:



الأول حول الأمان الرقمي للصحفيين ويتضمن:



- الأدوات التي تساعد الصحفي على تأمين حاسوبه الشخصي والبريد الإلكتروني وضبط كلمات السر بشكل أكثر أمانًا.



- وسائل حماية الحسابات الشخصية على وسائل التواصل

الاجتماعي وحماية البيانات الشخصية.



- التعامل الصحيح مع تطبيقات الموبايل وحماية الخصوصية وكيفية اختيار التطبيقات الآمنة التى يحتاجها الصحفي في عمله.



- الحماية من البرمجيات الخبيثة.



ويقوم بالتدريب في هذا المحور، الزميلة الصحفية نهى لملوم المدربة بالاتحاد الدولي للصحفيين.



أما المحور الثاني، حول السلامة المهنية والشخصية للصحفيين ويتضمن:



- السلامة المهنية للصحفي أثناء اعداد التحقيقات الاستقصائية وصحافة الفيديو.



- مهارت الاسعافات الأولية.



- السلامة المهنية أثناء التغطيات الميدانية.



وتقوم بالتدريب في هذا المحور، الزميلة الصحفية شيرين عبدالعظيم المدربة بالاتحاد الدولي للصحفيين.





أما المحور الثالث حول "الحماية القانونية للصحفيين"، ويتضمن:



- الضمانات الصحفية في الدستور المصري.



- قوانين الصحافة والإعلام الجديدة واللوائح المنظمة للمهنة.



- قضايا السب والقذق في قانون العقوبات.



- قضايا السب والقذف الإلكترونية.



ويقوم بالتدريب جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة ورئيس لجنة التدريب.



كما تناقش الورشة أيضًا، الإجراءات اللازمة للتصدي للكيانات الوهمية الموازيه بالمحافظات، والتي تؤدي إلى الإساءة البالغة لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين.



ويحصل المشارك في نهاية الورشة على شهادة معتمدة من معهد التدريب بالنقابة، بالإضافة إلى المادة العلمية الخاصة بالدورات، بالإضافة إلى توفير إقامة كاملة للزملاء والزميلات المشاركين، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الأقصر طوال فترة الدورة.