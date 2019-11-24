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توخيل يفكر في حشد القوة الضاربة أمام ريال مدريد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:20 ص
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توخيل ومبابي
توخيل ومبابي
عبدالقادر عرابي
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يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء المقبل بملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الاولى في بطولة دوري أبطال أوروبا.

توخيل يحشد القوة الضاربة

ويفكر المدير الفني الألماني للباريسيين "توماس توخيل" في مفاجأة مضيفه ريال مدريد خلال المباراة.
ويسعى توخيل للدفع بالرباعي كيليان مبابي ونيمار وماورو إيكاردي وأنخيل دي ماريا خلال أحداث اللقاء.

وصرح توخيل لوسائل الإعلام قائلاً: " أفكر في اللعب بأربعة مهاجمين أمام ريال مدريد، سيكون قراراً شجاعاً، سأبحث الأمر حين الحصول على قسط من الراحة".

وتابع: " نعم هو قرار صعب للغاية، ولكن يمكن أن يُتخذ، لدي كامل الثقة في الخط الهجومي لسان جيرمان".

وأضاف: " إنه أمر نادر الحدوث، اللعب أمام ريال مدريد أمر عظيم، جميع اللاعبين جاهزين لخوض اللقاء، اللعب في ملعب سانتياجو بيرنابيو حدث كبير، هو بالفعل أصعب ملعب في العالم".

وتفوق باريس سان جيرمان على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب بملعب حديقة الأمراء في العاصمة باريس.

وكان باريس قد عزز صدارته للدوىي الفرنسي أمس الجمعة بهدفين دون رد في مرمى ليل.

ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة الاولى بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، مقابل سبع نقاط لريال مدريد في المركز الثاني.
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