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الأرصاد تكشف طقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة.. تعرف على التفاصيل

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:15 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الأحد، 24 نوفمبر 2019، توقعت فيه أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة، معتدل على باقي الأنحاء، نهارًا بارد ليلًا.

وأضافت الهيئة في بيانها: كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ووبالنسبة لحالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة غربًا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 14 24

شبين الكوم 14 24

طنطا 13 24

دمنهور 13 25

الإسكندرية 12 26

بلطيم 14 25

مطروح 11 26

السلوم 12 26

سيوة 11 27

بورسعيد 16 23

دمياط 15 23

الزقازيق 13 24

الاسماعيلية 11 24

السويس 12 24

العريش 09 23

رفح 09 23

رأس سدر 14 25

نخل 03 21

نويبع 18 24

طابا 15 22

كاترين 05 21

الطور 14 24

شرم الشيخ 19 26

الغردقة 17 27

مرسى علم 18 27

الفيوم 12 25

بنى سويف 11 25

المنيا 11 25

أسيوط 11 27

سوهاج 13 27

قنا 14 27

الأقصر 15 28

أسوان 16 28

أبوسمبل 15 27

الوادى الجديد 13 28

شلاتين 20 29

ابو رماد 21 28

حلايب 22 26

رأس حدربة 22 26
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