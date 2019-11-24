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ريال مدريد يخطط لاستعادة نجمه في الصيف المقبل

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:12 ص
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لاعبي ريال مدريد
لاعبي ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تخطيط ريال مدريد لاستعادة خدمات نجمه الشاب مارتين أوديجارد في الصيف المقبل بعد تألقه الملحوظ مع ريال سوسيداد في الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة ماركا الاسبانية بأن ريال مدريد يسعى لاستعادة خدمات النرويجي مارتين أوديجارد نجم الملكي المعار إلى صفوف ريال سوسيداد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي ريال مدريد معجبون بالآداء الرائع الذي قدمه النجم الشاب مع فريقه الجديد هذا الموسم لكن أوديجارد يفضل استكمال فترة إعارته الممتدة لموسمين كاملين وعدم انهاؤها من أجل العودة إلى السنتياجو برنابيو في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أوديجارد لعب 11 مباراة مع ريال سوسيداد هذا الموسم وغاب في مبارتين فقط بسبب الإصابة وسجل هدفين مع تقديم 3 تمريرات حاسمة.

يذكر أن أوديجارد انضم إلى ريال مدريد عام 2015 وهو في السادسة عشرة مقابل 3 ملايين يورو قبل أن يرحل معاراً إلى فيتيسه أرنهيم ليخوض معه 82 مباراة وسجل خلالهم 15 هدفاً.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية في أكتوبر الماضي أن النجم الدولي النرويجي الشاب مارتن أوديجارد لاعب وسط ريال سوسيداد المُعار من صفوف ريال مدريد هو لؤلؤة محمية مع 350 مليون يورو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية أنه بعد موسمين من الإعارة للدوري الهولندي أصبح مارتن أوديغارد البالغ من العمر 20 عاماً أحد أحاسيس الليجا الكبيرة في هذه المراحل المبكرة من الموسم. اللاعب النرويجي الذي أعاره ريال مدريد إلى ريال سوسيداد سجل هدفين وصنع هدفين في المباريات السبعة التي لعبها هذا العام.

وتكمن نية اللاعب كما قال بالفعل في مقابلة هي البقاء في النادي الباسكي لموسم آخر قبل العودة إلى النادي الأبيض ولكن بالطبع فإن هناك أندية كبيرة مهتمة بمعرفة وضع الشاب النرويجي.

أحد الأندية المهتمة بأوديجارد هو مانشستر يونايتد بالإضافة إلى وولفرهامبتون ومانشستر سيتي وآرسنال بإنجلترا هم آخرين مهتمين باللاعب وقد أرسل مانشستر يونايتد كما نشرت صحيفة ذا صن البريطانية عدة مبعوثين إلى إسبانيا لمتابعة لاعب نادي سترومسجودست النرويجي السابق.

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