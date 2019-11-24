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بعد بكاء سمية الألفي.. فاروق الفيشاوي يتصدر مؤشرات جوجل

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:02 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدر هاشتاج الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، مؤشرات البحث بجوجل وذلك بعد ظهور زوجته السابقة الفنانة سمية الألفي، في برنامج "واحد من الناس"، مع الأعلامي عمرو الليثى.

وتحدثت الفنانة سمية الألفي، عن عدة مواقف لها مع زوجها الراحل فاروق الفيشاوي، كما كشفت عن أسباب انفصالها عنه، رغم حبها الشديد له.

وقالت، إنها كانت تحب فاروق الفيشاوي حتى بعد الانفصال" معقبة: "فاروق في الطلاق أحلى بكتير من الجواز".

وانهارت سمية الألفي، من البكاء بسب وفاة الفيشاوي، قائله "فاروق خد مفتاح قلبي ومات".

توفي الفنان فاروق الفيشاوي، في 25 يوليو الماضي بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 73 عام.


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