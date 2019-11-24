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موعد مباراة الاتفاق والاتحاد بالدوري السعودي اليوم الأحد 22-11-2019 بالدوري السعودي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:59 ص
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فريق الاتحاد السعودي
فريق الاتحاد السعودي
محمد جمال
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يستضيف ملعب الملك محمد بن فهد بالسعودية مباراة تجمع بين ناديي الأتفاق ونادى الاتماد السعودي، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، فى مباراة يسعي فيها الفريقين للعودة للمسار الصجيح ببطولة الدوري السعودي بسبب تأخر مركزهم بجدول المسابقة.

موعد مباراة الأتفاق والأتحاد بالدوري السعودي

يستضيف فريق الأتفاق نظيره الأتحاد على ملعب الملك محمد بن فهد فى تمام الساعه الرابعة ونصف بتوقيت القاهرة والخامسة ونصف بتوقيت السعودية والسادسة ونصف بتوقيت الإمارات والثالثة ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأتفاق والأتحاد بالدوري السعودي

يسعي فريقي الأتفاق والأتحاد للهروب من المراكز الكتأخرة بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، اليوم عندما يلتقيان ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري، فى تمام الساعه الرابعة ونصف بتوقيت القاهرة والخامسة ونصف بتوقيت السعودية والسادسة ونصف بتوقيت الإمارات والثالثة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة السعوديه الرياضيه 2.

ويحتل فريق الأتفاق المركز الثانى عشر بجدول الدوري برصيد 10 نقاط من 9 مباريات، بينما يحتل فريق الأتحاد المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط من 9 مباريات، مما يجعل الغريقين فى حاجة للفوز خلال المباراة التى ستقام بينهما عصر اليوم الأحد بالدوري السعودي.

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