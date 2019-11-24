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عاجل.. سمية الألفي تنهار بالبكاء على الهواء.. وتكشف موقفها بشأن العودة للتمثيل (فيديو)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:16 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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انهارت الفنانة سمية الألفي من البكاء، على الهواء بعدما طالبها الإعلامي عمرو الليثى، بالرجوع عن عن قرار الاعتزال والعودة من جديد للتمثيل.

وقالت في حوارها مع الفنان عمرو الليثى في برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائيه النهار "إنها لا تمتلك الجرأة للعودة للتمثيل، وتخاف من اتخاذ مثل هذا القرار.

وبكت: "أنا من غير فاروق الفيشاوي تايهة في الدنيا، كنت ممكن ما أشوفش فاروق لمدة 6 شهور، لكن مش مهم، كافية إنه كان موجود في الدينا.

وألح الليثى، على سمية الألفي، العودة إلى التمثيل، قائلًا لها إن شكلها لم يتغير عن مسلسل "ليالي الحلمية" وأنها مازلت جميلة ولم يظهر عليها علامات كبر السن.

وقالت الفنانة سمية الألفي، عن الراحل فاروق الفيشاوي، "أنا مؤمنة جدًا بالله، وديمًا بقول إن لله وإن إليه راجعون، وعارفة أن كل واحد ليه ميعاد، وأنا راضية جدًا بقضاء الله عز وجل"، لافتة إلى أنها كانت من الممكن أن تعود للتمثيل مرة أخرى للتمثيل إذا كان الفيشاوي موجود على قيد الحياة.

وبعد ألحح شديد من الأعلامي عمرو الليثى، للفنانة سمية الألفي عن عودتها التمثيل، قالت" "أول ما مرة تترجاني في حاجة، أوعدك إني أفكر يا عمرو".



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الكلمات المفتاحية

فنان الفيشاوي الفجر الفني اعتزال

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