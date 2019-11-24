"فنان باع القضية".. 3 أفلام سوداء في مسيرة عمرو واكد السينمائية ختمها بالتمثيل مع إسرائيلية

فيلم "جنة الشياطين"

تدور أحداث "جنة الشياطين" حول شخص يدعي 'طبل' قرر ترك أسرته الغنية وحياته المرفهة، ليعيش حياة بوهيمية تماما وسط عدد من المهمشين، حتي يموت، وبينما تسعي ابنته حينها لمنحه جنازة لائقة بالعائلة، فإن اصدقائه يسرقون الجثة تمهيدا لوداعه بطريقتهم الخاصة.



والفيلم من بطولة"محمود حميدة، لبلبة، عمرو واكد، كارولين خليل، سري النجار، أحمد كمال، صلاح فهمي، ومن إخراج أسامة فوزي، محمد مصطفي.





وصرح الفنان محمود حميدة، أن"جنة الشياطين" قد كبد المنتج خسارة بلغت مليونى جنيه بعد فشله.