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"فنان باع القضية".. 3 أفلام سوداء في مسيرة عمرو واكد السينمائية ختمها بالتمثيل مع إسرائيلية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:45 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أثار الفنان عمرو واكد غضب الجمهور المصري بعد إعلانه بالمشاركة مع ممثلة إسرائيلة فى فيلم " wonder woman 1984"، وتتوالت عليه الانتقادات الكبيرة كونه شارك فى التطبيع من وجهة نظرهم، وتداول بعض المغردين عبر موقع تويتر، مقطع فيديو من مقابلة سابقة لواكد قال فيها إنه يرفض المشاركة فى عمل يضم فنانين إسرائيلين لأنه مؤمن بقضية إنسانية.

يرصد لكم "الفجر الفني" ثلاثة أفلام سوداء فى مسيرة عمرو واكد السينمائية، تعرضت للانتقادات وفشلت سينمائيًا وعلى مستوى النقاد بسبب المشاهدة الجرئية والروايات التي جسدتها هذه الأفلام.

فيلم "جنة الشياطين" 
تدور أحداث "جنة الشياطين" حول شخص يدعي 'طبل' قرر ترك أسرته الغنية وحياته المرفهة، ليعيش حياة بوهيمية تماما وسط عدد من المهمشين، حتي يموت، وبينما تسعي ابنته حينها لمنحه جنازة لائقة بالعائلة، فإن اصدقائه يسرقون الجثة تمهيدا لوداعه بطريقتهم الخاصة.

والفيلم من بطولة"محمود حميدة، لبلبة، عمرو واكد، كارولين خليل، سري النجار، أحمد كمال، صلاح فهمي، ومن إخراج أسامة فوزي، محمد مصطفي.

وصرح الفنان محمود حميدة، أن"جنة الشياطين" قد كبد المنتج خسارة بلغت مليونى جنيه بعد فشله.


فيلم "لي لي"
تدور أحداث فيلم "لي لي" حول إمام مسجد تم تعينه فى حي الباطنية فى القاهرة الشهير بتجار المخدرات، ويسعي الإمام لهداية أهل الحي ويقنعهم بضرورة الصلاة، وبعد أن يستجيب الأهالي لأداء الصلاة فى الجامع يقع الإمام الشاب فى حب الفتاة الجميلة "لي لي".

والفيلم بطولة" عمرو واكد، سامي العدل، دينا نديم، وإخراج مروان حامد.

فيلم" ديل السمكة"
تدور أحداثه حول شاب ' عمرو واكد' حاصل على دبلوم فني ويبحث عن وظيفة ويجدها ككشاف نور فى وزارة الكهرباء، والتى تتيح له الدخول على أغلب البيوت لقراءة عداد الكهرباء، ومن هنا تحدث المفارقات وتتوالي المشاهد.

والفيلم من بطولة "محسنة توفيق، حنان ترك، سري النجار، عمرو واكد، عبد الرحمن أبو زهرة، ومن إخراج سمير سيف، وتأليف وحيد حامد.


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