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لاعبي "الممتاز ب" يتضامنون مع المصور الفلسطينى

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:30 ص
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لاعبي بني سويف
لاعبي بني سويف
محمد الحسينى
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شهدت مباراة بنى سويف الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى أمام ضيفه عرب الرمل بالدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر والتى أنتهت بفوز بنى سويف بنتيجة 4/1 احتفالا غير تقليديا من جانب الثنائى محمد على صادق وطه نادى مهاجمى بنى سويف .

عقب إحراز محمد على صادق مهاجم بنى سويف هدفه بمرمى عرب الرمل، قام ثنائى بنى سويف بالاحتفال بالهدف معلنين تضامنهم مع المصور الفلسطيني معاذ العمارنة .

على جانب آخر ساد الارتياح بصفوف بنى سويف الرياضى لعودة الثنائى محمد على صادق وطه نادى، للتهديف مرة أخرى بعد غياب طويل .

وكان بنى سويف قد حقق فوزا بنتيجة 4/1 على ضيفه عرب الرمل بالمباراة التى أقيمت بملعب استاد بنى سويف الرياضى بإطار مباريات دور ال 64 ببطولة كأس مصر وأحرز رباعية بنى سويف كلا من محمود بكرى وأحمد عبد الرازق ومحمد على صادق وطه نادى .

ويستعد بنى سويف لمواجهة الإعلاميين بالمباراة المقرر إقامتها الثلاثاء القادم بملعب استاد بنى سويف الرياضى بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من حسن موسي مديراً فنياً وأبو المجد مصطفى مدربا عاما وأسامة عبد العزيز مدرب وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد صلاح ومحمد أبو السعود جهاز ادارى ووائل محمد واحمد سعودى جهاز طبي وياسر التونى مديرا للكرة ومحمد الواضح مشرفا على الكرة .
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الكلمات المفتاحية

معاذ عمارنة مباريات الدورى المصري لاعبي بني سويف كرة القدم المصرية بني سويف الدوري المصري الممتاز الدوري المصري

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