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عاجل.. سمية الألفي باكية: "استحملت خيانة فاروق الفيشاوي ومقدرتش أواجهه"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:29 ص
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بوابة الفجر
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بكت الفنانة سمية الألفي، على الفراغ الشديد الذي تركه الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، بعد رحيله عن الحياة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس"، تقديم عمرو الليثي، في برنامج المذاع على قناة "النهار"، "استحملت خيانته ليا وما واجهتهوش لأني كنت بحبه".

وأكدت سمية الألفي: "لو عرفت بخيانته ماكنتش هروح وأقفشه".

وأشارت إلى أنها هي من طلبت الانفصال من الفيشاوي، حتى يتفرغ أحدهما لتربية الأبناء.


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فاروق الفيشاوي الفيشاوي الفجر الفني افلام

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