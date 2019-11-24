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عاجل.. نقيب الممثلين يقدم بلاغًا للنائب العام بعد شائعات وفاة حسن حسني

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:28 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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أعرب الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، عن استيائه من مروجي شائعات خبر وفاة الفنان حسن حسني، الذي انتشرت بصورة كبيرة عبر السوشيال ميديا، حيث لم تكن هي المرة الأولى التي يتعرض لها الفنان حسن حسني، لهذا الشائعات.

وكشف الدكتور أشرف زكى، بأنه سيقدم بلاغ للنائب العام، ضد مروجي الإشاعات التي تم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي بوفاة حسن حسني.

كانت انتشرت منذ الساعات الأخيرة شائعات عن وفاة الفنان حسن حسني، إلا أن الدكتور أشرف زكى، قام بنفي تلك الشائعات التي ظهرت وتم تداولها عبر السوشيال ميديا.



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