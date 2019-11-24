غادة والي عن منصبها الجديد: "تقدير لمصر ورئيسها"

علقت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، على اختيارها في منصب وكيل السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة، قائلة إن اختيارها لهذا المنصب تقدير كبير للدبلوماسية المصرية، والقيادة المصرية، وتوجهات مصر في مجالات المنظمة؛ مكافحة الإرهاب، والفساد، والجريمة المنظمة، والمخدرات.



وأضافت "والي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مصر النهارده"، المذاع على القناة "الأولى"، مساء اليوم السبت، أن مصر دولة ساهمت في إنشاء منظمة الأمم والمتحدة، وكان دائمًا لها دور فاعل، مؤكدًا أن هذا المنصب تقدير لمصر ورئيسها.



وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن المنظمة تقوم على أربعة محاور، الفساد، والجريمة المنظمة، ومكافحة الإرهاب، والموضوعات التي تؤثر في التنمية والتنمية المستدامة.

