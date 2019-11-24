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اليوم .. استكمال محاكمة المتهمين بـ "تنظيم كتائب حلوان" والحكم عليهم بتهمة إهانة القضاء

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:09 ص
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المستشار محمد شيرين فهمي
المستشار محمد شيرين فهمي
مـروة هيـكل
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تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان".


ومن المقرر أن تستكمل سماع مرافعة الدفاع.


وكانت قد قامت المحكمة بالجلسة السابقة بإحالة العديد من المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إهانة القضاء بعد أن صدر منهم هرج ومرج وتصفيق أثناء انعقاد الجلسة وهو ما اعتبرته المحكمة إهانة ومحاكمتهم على هذه التهمة وسوف تصدر حكمها الذي غالبا يكون بين سنة وثلاث سنوات في جلسة الغد. 


تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.



ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.


كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
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