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بعد شائعات وفاته.. حسن حسني يتصدر مؤشرات جوجل

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:16 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدر الفنان حسن حسني، مؤشرات البحث بجوجل، وذلك بعد انتشار شائعات خبر وفاته عبر السوشيال ميديا مساء اليوم.

وبعد انتشار خبر وفاة الفنان حسن حسني، حرص الدكتور أشرف زكى لنقيب المهن التمثيلية، على أن ينفي كل هذا الشائعات وأنها ليس لها أي أساس من الصحة وان الفنان حسن حسني، في حالة صحية جيدة.

آخر أعمال حسن حسني
ومن ناحية أخرى كانت أخر أعمال الفنان حسن حسني، فيلم قهوة بورصة مصر، والذي تم عرضه بدور العرض السينمائي في موسم الصيف الماضي بمشاركة كوكبة كبيرة من نجوم الفن.

وشارك في بطولة فيلم قهوه بورصة مصر بجانب حسن حسني، رانيا محمود ياسين، علاء مرسي، محمد جمعة، هاجر الشرنوبي، حسام الجندى، نجوي فؤاد، لطفي لبيب، وغيرهم من النجوم.

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الكلمات المفتاحية

ممثل فنان حسن حسني الفجر الفني السوشيال ميدي

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