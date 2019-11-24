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موعد مباراة الهلال وأرواوا اليوم الأحد 24/11/2019 في نهائي دوري أبطال آسيا.. قناة الاتحاد الآسيوي بث مباشر

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:01 ص
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الهلال وأوراوا
الهلال وأوراوا
أميرة فطيم
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب ساتياما، لمتابعة المباراة النارية المرتقبة بين الهلال السعودي ومضيفه فريق أوراوا ريد الياباني، ظهر اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويخطط الهلال لاستخدام جميع أسلحته فى مواجهة أوراوا، بحثا عن هدف مبكر يربك حسابات الفريق الياباني، وذلك بعدما خطف الهلال فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف دون رد، أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا.

موعد مباراة الهلال ضد أوراوا ريد في إياب نهائي آسيا

من المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد أوراوا على ملعب ساتياما، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة، والثانية عشر ظهراً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة التاسعة صباحاً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أوراوا في إياب نهائي آسيا

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا، ويدير اللقاء تحكيميا؛ الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو قد أدار 47 مباراة في دوري أبطال آسيا، بينهما 3 مباريات للهلال، فاز الزعيم مرتين وتعادل مرة.

تاريخ مواجهات الهلال ضد أوراوا

تعد مباراة الذهاب البطولة الآسيوية ثاني مباراة تجمع بين الفريقين؛ فقد واجه فريق الهلال السعودي فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2017، والتي فاز فيها الفريق الياباني بهدف دون رد على ملعب سايتاما في لقاء الإياب، فيما تعادل الفريقين في مباراة الذهاب، ليتوج أوراوا بلقب البطولة الآسيوية 2017.

نتائج الهلال في دوري أبطال آسيا

غاب اللقب الآسيوي عن الأزرق العاصمي منذ 19 عاما، عندما توج به الهلال في عام 2000، إلى جانب تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا مرتين في آخر 6 سنوات، إلى جانب حصوله على 6 ألقاب قارية، ما بين 1991 و2002.

التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة أوراوا

من المتوقع أن يدفع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه ياسر الشهراني وعلي البليهي وجانج هيون سو ومحمد البريك، فيما سيضع سالم الدوسري وعبد الله عطيف وسلمان الفرج وأندريه كاريلو في وسط الميدان، فيما سيقود خط هجوم الزعيم، الثنائي سيباستيان جيفوينكو، وبافيتيمبي جوميس.

التشكيل المتوقع لفريق الهلال 

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك
خط الوسط: سالم الدوسري - عبد الله عطيف - سلمان الفرج - أندريه كاريلو
خط الهجوم: بافيتيمبي جوميس - سيباستيان جيوفينكو

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