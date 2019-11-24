"ببلوزة عارية الكتفين".. عائشة بن أحمد تشعل "إنستجرام"





نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة جد يدة لها عبر موقع تبادل الصوره والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وظهرت عائشة بن أحمد، ببلوزة عايزة الكتفين وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها مما أظهر جمالها واعتمدت على الظهور بدون مكياج.





وعلقت عائشة بن أحمد: " يا ترى الفلوس مصدر للسعادة ولا لأ؟!"؟





وحازت الصورة علي إعجاب الكثير من المتابعين وتبادلوا التعليقات وكان من بعض التعليقات الفلوس ممكن تحقق لك اشياء تحسسك بالسعادة بس عمرها ما كانت مصدر للسعاده وتعليق آخر إيه القمر ده.





تشارك الفنانة عائشة بن أحمد كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم "كان لك معايا"، بطولة كل من الفنان محمود قابيل وصفية العمرى، وإخراج روجينا بسالى، وإنتاج المركز القومى للسينما وصورت عائشة عدد من مشاهدها مؤخرا داخل ستوديو مدينة السينما بالهرم والتى جمعتها بعدد من الأبطال .

على جانب آخر كان آخر ظهور فنى للفنانة عائشة بن أحمد من خلال لعب دور البطولة النسائية بمسلسل (أبو جبل) أمام النجم مصطفى شعبان، بالإضافة إلى استعدادها حالياً من أجل طرح فيلم (الفلوس) التى تشارك فيه برفقة مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم تامر حسنى، خالد الصاوى، زينة، ومن المقرر طرحه خلال شهر يناير المقبل







