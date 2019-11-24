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شوقي غريب يكشف موقف محمد صلاح من الانضمام للمنتخب بطوكيو 2020

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:51 ص
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شوقي غريب
شوقي غريب
السيد على
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علق شوقي غريب على إختيار اللاعبين الثلاثة المقرر إنضمامهم لقائمة المنتخب الوطني الأولمبي في طوكيو 2020.

وقال شوقي غريب المدير الفني لشباب الفراعنة، على أن رمضان صبحي قائد الفريق كان لديه تحدي خاص في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وصرح شوقي غريب  عبر قناة "إم بي سي مصر": "رمضان صبحي لاعب المنتخب الأولمبي، كان لديه تحدٍ خاص بعد تحميله إخفاق مصر في مونديال روسيا".

وواصل غريب حديثه: "أنا أخبرت صبحي أنه سيكون قائد المنتخب الأولمبي، وستعمل معنا بهدوء دون ضغوطات من التي تلاحقك".

وتطرق شوقي غريب للتعليق على محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي وموقفه من الانضمام للمنتخب الأولمبي، حيث قال : "صلاح هو أكبر دعاية لمصر في الخارج، ولنا الشرف أن ينضم للمنتخب الأولمبي في الأولمبياد فهو من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم ولكن بشرط أن يعلن رغبته في ذلك".

وأكمل غريب : "لكن هذا الحديث سابق لأوانه، ويورجن كلوب المدير الفني لليفربول الذي تربطني به علاقة طيبة تحدث في هذا الأمر، وقال إن مدرب منتخب مصر لم يختر صلاح بعد".

وأنهي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي حديثه: "لماذا نسبق الأحداث، لماذا نفكر في هذا الأمر حاليًا".
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