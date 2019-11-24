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شوقي غريب يبكي على الهواء بسبب مدحت صالح (فيديو)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:19 ص
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شوقي غريب
شوقي غريب
هدى عبدالرازق
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بكى الكابتن شوقي غريب، مدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، متأثرا بغناء المطرب مدحت صالح أغنية "أنا ابن مصر"، ثم ردد بعض كلمات الأغنية أثناء غناء مدحت صالح عبر الهاتف.

وقال المطرب مدحت صالح، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، مخاطبا الكابتن شوقي غريب، "أنا فرحان بالرجل المصري اللي مشرفنا.. وعمرنا ما ننسى ابن اختك الشهيد، إنت رجل عظيم، وفرحتنا، أنت أبو الجيل اللي جاي".

وعقب الإعلامي عمرو أديب، "أنا عملت مداخلات كتير في حياتي، ولكن عمري ما هنسى المكالمة دي"، ليرد الكابتن شوقي غريب: "أنا كمان عمري ما هنساها".
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الكلمات المفتاحية

منتخب شوقي غريب شوقي غريب يبكي المنتخب الاوليمبى

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