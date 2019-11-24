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كل ما تريد معرفته عن قانون التأمين الاجتماعي الموحد.. التفاصيل كاملة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:49 ص
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وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
حمزة دياب
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قدمت وزارة التضامن الاجتماعى، خدمة جديدة للمواطنين من خلال موقع إلكتروني يوفر للمواطنين الاستعلام عن الرقم التأميني، حيث وفرت بعض الخدمات التأمينية، فضلا عن توفير مكتبة تأمينية تشمل كافة القوانين والتشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى المصرى، وحرصا على توضيح كل الخدمات التأمينية التي تقدمها الهيئة وإجراءات الحصول عليها وأبرز الأخبار المتعلقة بها.


وتستعرض لكم الفجر التفاصيل الكاملة لخدمات قانون التأمين الاجتماعى الموحد.


خدمات الموقع

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، المرحلة الثانية للموقع الإلكتروني للهيئة لتكون حلقة وصل بين الهيئة والمتعاملين مع أنظمة التأمينات والمعاشات وهم: المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم وأصحاب الأعمال.


ويحتوى الموقع على مجموعة من الخدمات التي وفرت العديد من وظائف الاستعلام وفقًا لنوع المستخدم حيث يستعلم المؤمن عليه عن الرقم التأميني من خلال الرقم القومي الخاص به، فضلا عن الاستعلام عن آخر مدة تأمينية، ومدد الاشتراكات في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة بكل مدة، والاستعلام عن الاستقطاعات.


صاحب العمل

يقدم الموقع مجموعة من الخدمات التي تخص صاحب العمل حيث يستعلم عن البيانات الأساسية للمنشأة ورصيدها بالتفصيل وبنود الأجور، كما يتمكن من التعرف علي العمالة المستمرة عنده، والتعرف على تاريخ الاشتراك الخاص بهم، وآخر أجر أساسي لهم وآخر أجر متغير واستعراض العمالة المنتهية اشتراكها.


كما يستعرض صاحب العمل أيضًا من خلال الموقع، كشف حساب المنشأة الخاصة به والسدادات والتسويات المالية والتعرف على ديون العمالة المدرجة على المنشأة.


أصحاب المعاشات

كما يوفر الموقع لأصحاب المعاشات مجموعة من الخدمات للتسهيل عليهم حيث يستعرض لأصحاب المعاش وذويهم البيانات الأساسية لملف المعاش واستعراض تطور زيادات المعاشات والاستعلام عن المعاش المصروف، و المستفيدين الحاليين من المعاش فضلا عن الاستعلام عن الهيئات القائمين بالصرف والمعاشات المستحقة للمستفيد.


ويستطيع المالك، في حالة امتلاك سيارة، الاستعلام عن كافة البيانات الخاصة بها سواء كان فردًا أو شركة من حيث بيانات الترخيص في مكتب المرور المختص ونوع الترخيص للسيارة ورقم اللوحات المعدنية وتاريخ صرفها. 


الفئات المستهدفة

يخدم قانون التأمين الاجتماعي الموحد: العاملون لدى الغير، وهم: العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة، والعاملون بوحدات القطاع العام والقطاع الخاص، أصحاب الأعمال وهم: الحرفيون وأصحاب المهن الحرة، ملاك الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر، ملاك العقارات المبنية، المأذونون الشرعيون والأدباء والفنانون.


كما يخدم التأمين أيضا: العاملون المصريين في الخارج، هم: العاملين المرتبطين بعقود عمل شخصية والعاملون لحساب أنفسهم والعاملون البحريون، والعمالة غير المنتظمة مثل خدم المنازل، محفظي وقراء القرآن الكريم، خدام الكنائس، منادي السيارات، موزعي الصحف وماسحي الأحذية.


المزايا الاجتماعية

يوفر التأمين الاجتماعي مزايا عديدة منها تخفيض في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن، وتخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.


ويقدم التأمين الاجتماعي مزايا أخرى مثل تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة، وتخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة داخل الجمهورية وخارجها، والمساعدة في توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن.


قانون التأمينات

واعتمد مجلس النواب يونيو الماضى، قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، الذي يهدف توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.


كما قد وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، حوافز جديدة لجذب العمالة المؤقتة والموسمية، ووحد القانون الاشتراكات التأمينية عند 21% من الأجر التأميني، وسمح للعمالة المؤقتة بسداد 9% فقط من الاشتراك، وعلى أن تسدد الحكومة باقي الاشتراك على حسب حالة ودخل العامل.
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وزارة التضامن الإجتماعى قانون التأمين الإجتماعى الموحد

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