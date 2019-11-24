سيامة 4 كهنة جدد بإيبارشية المنصورة للأقباط الأرثوذكس

قام الأنبا داود، أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها للاقباط الارثوذكس، صباح السبت، برسامة أربعة من خدام الإيبارشية، إلى درجة القسيسية، ليكونوا كهنة للخدمة في مختلف القطاعات الرعوية بالإيبارشية.





والكهنة الجدد هم: الشماس مينا سمير الذي سيم كاهنًا عامًّا بالإيبارشية بإسم القس مويسيس، والشماس أفرايم فخري كاهنًا عامًّا بالإيبارشية، كذلك بإسم القس باڤلي، والشماس مرقس ألفونس كاهنًا على كنيسة الشهيدة مارينا والقديس أنبا كاراس بحي الفردوس بالمنصورة، والشماس بيشوي القمص يسطس، كاهنًا على كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة، بإسم القس لوكاس.





جاء ذلك خلال ترأس الأنبا داود، أسقف المنصورة، صباح أمس، القداس الإلهى بكاتدرائية السيدة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل بشارع السكة الجديدة وسط مدينة المنصورة.





وفي سياق أخر، منح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس، رتبة القمصية لثلاثة من كهنة كنائس عزبة النخل.





جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي تولى قداسته خدمته بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار صباح اليوم، والقمامصة الجدد هم القمص رافائيل إدوار والقمص مرقص جميل والقمص انطونيوس مرجان.





وكان قداسة البابا قد دشن اليوم كنيسة العذراء والقديس يوسف النجار بعزبة النخل بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة وهم أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق والأنبا هرمينا الأسقف العام لقطاع كنائس شرق الإسكندرية والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر و الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.