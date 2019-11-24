Advertisements
Advertisements
Advertisements

سيامة 4 كهنة جدد بإيبارشية المنصورة للأقباط الأرثوذكس

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:52 ص
Advertisements
الكهنة الذين تمت سيامتهم
الكهنة الذين تمت سيامتهم
حازم رفعت
Advertisements
قام الأنبا داود، أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها للاقباط الارثوذكس، صباح السبت، برسامة أربعة من خدام الإيبارشية، إلى درجة القسيسية، ليكونوا كهنة للخدمة في مختلف القطاعات الرعوية بالإيبارشية.

والكهنة الجدد هم: الشماس مينا سمير الذي سيم كاهنًا عامًّا بالإيبارشية بإسم القس مويسيس، والشماس أفرايم فخري كاهنًا عامًّا بالإيبارشية، كذلك بإسم القس باڤلي، والشماس مرقس ألفونس كاهنًا على كنيسة الشهيدة مارينا والقديس أنبا كاراس بحي الفردوس بالمنصورة، والشماس بيشوي القمص يسطس، كاهنًا على كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة، بإسم القس لوكاس.

جاء ذلك خلال ترأس الأنبا داود، أسقف المنصورة، صباح أمس، القداس الإلهى بكاتدرائية السيدة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل بشارع السكة الجديدة وسط مدينة المنصورة.

وفي سياق أخر، منح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس، رتبة القمصية لثلاثة من كهنة كنائس عزبة النخل.

جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي تولى قداسته خدمته بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار صباح اليوم، والقمامصة الجدد هم القمص رافائيل إدوار والقمص مرقص جميل والقمص انطونيوس مرجان.

وكان قداسة البابا قد دشن اليوم كنيسة العذراء والقديس يوسف النجار بعزبة النخل بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة وهم أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق والأنبا هرمينا الأسقف العام لقطاع كنائس شرق الإسكندرية والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر و الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رئيس الملائكة ميخائيل المنصورة الرسامة البابا تواضروس الانبا ميخائيل الانبا داود

أخبار تهمك

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

الآن

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 14 ساعة

بيكهام يرفض الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

ترحيل وائل جسار من هذه الدولة

منذ نصف ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

الآن

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت» REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الريال اليوم NOW

منذ حوالي 10 ساعات

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ننشر أول صورة لمحمد رمضان لحظة فوزه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا

منذ ساعة و نصف

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ حوالي 12 ساعة

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 10 ساعات

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

الآن

الأهلي يقترب بشدة من صفقة الموسم المنتظرة

منذ يوم

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

سيامة كاهنين بإيبارشية ٦ أكتوبر للأقباط الأرثوذكس (صور)

سيامة ٣ كهنة جدد في إيبارشية بني سويف (صور)

الأنبا بفنوتيوس يسيم "دياكونيين" لإيبارشية سمالوط

أهالي قرية العور تحتفل بعيد استشهاد ذويهم من أقباط ليبيا

"سيامة" كاهن جديد لكنيسة الخصوص للأقباط الأرثوذكس

"مطران البحيرة" يشهد احتفال نشاط الايبارشية الرعوي السنوي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:14 ص

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

11:20 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

11:30 ص

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status