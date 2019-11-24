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ترتيب هدافي الدوري الإسباني اليوم

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:37 ص
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كريم بنزيما اليوم
كريم بنزيما اليوم
ريهام عبد المحسن
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انتهى اليوم الأول من الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني لهذا الموسم، وحافظ برشلونة على صدارته لجدول الليجا حتى الآن برصيد 28 نقطة من 13 مباراة فاز في 9 مباريات وخسر مباراة واحدة فقط وتعادل في 3 مباريات. 

جاء ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 28 نقاط، حيث خاض 13 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة. 

بينما جاء أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 25 نقطة من 14 مباراة خاضها في الليجا حتى الآن، فاز في 6 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر مباراة واحدة.

وتمكن كريم بنزيما نجم ريال مدريد من الحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 10 أهداف.

 ويستعرض الفجر الرياضي هدافو الدوري الإسباني حتى تلك اللحظة :

1 - كريم بنزيما(ريال مدريد - 10 أهداف)
2 - جيرارد مورينو (فياريال - 8 أهداف)
3 - لورين مورون (ريال بيتيس - 8 أهداف)
4 - ليونيل ميسي (برشلونة - 8 أهداف)
5 - لوكاس بيريز (ديبورتيفو الافيس - 7 أهداف)
6 - لويس سواريز (برشلونة - 7 أهداف)
7 - ماكسيمليانو جوميز (فالنسيا - 6 أهداف)
8 - ويليان خوسي (ريال سوسيداد - 6 أهداف)
9 - دانيال باريخو (فالنسيا - 6 أهداف)
10 - ألفارو موراتا ( أتلتيكو مدريد - 5 أهداف)
11 - انخل رودريجيز (خيتافي - 5 أهداف)
12 - سانتي كازورلا (فياريال - 5 أهداف)
13 - توكو إكامبي ( أشبيلية - 5 أهداف)
14 - لوكاس أوكامبوس ( أشبيلية - 5 أهداف)

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