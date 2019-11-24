ترتيب هدافي الدوري الإسباني اليوم

انتهى اليوم الأول من الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني لهذا الموسم، و حافظ برشلونة على صدارته لجدول الليجا حتى الآن برصيد 28 نقطة من 13 مباراة فاز في 9 مباريات وخسر مباراة واحدة فقط وتعادل في 3 مباريات.





جاء ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 28 نقاط، حيث خاض 13 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة.





بينما جاء أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 25 نقطة من 14 مباراة خاضها في الليجا حتى الآن، فاز في 6 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر مباراة واحدة.





وتمكن كريم بنزيما نجم ريال مدريد من الحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 10 أهداف.





ويستعرض الفجر الرياضي هدافو الدوري الإسباني حتى تلك اللحظة :





1 - كريم بنزيما(ريال مدريد - 10 أهداف)

2 - جيرارد مورينو (فياريال - 8 أهداف)

3 - لورين مورون (ريال بيتيس - 8 أهداف)

4 - ليونيل ميسي (برشلونة - 8 أهداف)

5 - لوكاس بيريز (ديبورتيفو الافيس - 7 أهداف)

6 - لويس سواريز (برشلونة - 7 أهداف)

7 - ماكسيمليانو جوميز (فالنسيا - 6 أهداف)

8 - ويليان خوسي (ريال سوسيداد - 6 أهداف)

9 - دانيال باريخو (فالنسيا - 6 أهداف)

10 - ألفارو موراتا ( أتلتيكو مدريد - 5 أهداف)

11 - انخل رودريجيز (خيتافي - 5 أهداف)

12 - سانتي كازورلا (فياريال - 5 أهداف)

13 - توكو إكامبي ( أشبيلية - 5 أهداف)

14 - لوكاس أوكامبوس ( أشبيلية - 5 أهداف)



