غادة والي: "ممتنة للرئيس السيسي على ثقته بي"



وأشارت "والي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أنها ممتنة للرئيس السيسي لأنه وثق بها في أن تتولى مهمة وزارة التضامن الاجتماعي لمدة 6 سنوات، وترشيحه لها للمنصب الأممي للرفيع، مشيدة بالكلمة التي ختم بها الرئيس السيسي حديثه في الجلسة بشأن قدرة مصر.



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر بعمل أبنائها المخلصين من رجال ونساء تستطيع تحقيق الأفضل، منوهة بأن مسئولية المرأة مضاعفة كونها مسئولة عن الأسرة التي هى أساس المجتمع.



أعربت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها لتوليها منصب رفيع بالأمم المتحدة خلال إحدى جلسات مؤتمر "أفريقيا 2019"، قائلة: "أشعر بامتنان شديد، وتقدير عميق للرئيس السيسي على تهنئته الغالية".