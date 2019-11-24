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محافظ القليوبية ووفد رفيع المستوى يزور كنيسة العذراء الأثرية في مسطرد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:25 ص
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زيارة المحافظ
زيارة المحافظ
حازم رفعت
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قام محافظ القليوبية، الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، بصحبة وفد رفيع المستوى من وزارة السياحة، السبت، بزيارة إلى كنيسة القديسة العذراء مريم الاثرية بمسطرد، وذلك لتتبع رحلة العائلة المقدسة. 

وزار الوفد الكنيسة ومياة البئر المقدسة وكان في استقبالهم وكيل المطرانية القمص أرميا عدلي، والقمص عبد المسيح بسيط، ومجمع كهنة الكنيسة.

وفي سياق أخر، شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية مساء أمس، حفل تخريج ثلاث دفعات من المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية من عام ٢٠١٧ وحتى ٢٠١٩.

وسلم قداسته شهادات التخرج للخريجين، البالغ عددهم ٣٧٥ خريج من بينهم ١٦٩ كاهنًا الى جانب ٢٠٦ من قيادات الخدمة وأعضاء مجالس الكنائس بسبع إيبارشيات.

وشهد الاحتفالية أيضًا من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر والدكتور مجدي لطيف عميد المعهد والفريق التدريبي.

وكان البابا تواضروس الثانى قد دشن اليوم مذابح وأيقونات كاتدرائية السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بعزبة النخل.

ودشن البابا تواضروس الثاني المذبح الرئيسي على اسم السيدة العذراء والقديس يوسف النجار، والمذبح البحري على اسم الشهيد فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين، والمذبح القبلي على اسم السيدة العذراء والشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس، بالإضافة إلى أيقونة شرقية الهيكل (البانطوكراطور) معمودية الكنيسة وايقوناتها، كما دشنت كنيسة أخرى باسم السيدة العذراء ومار مرقس الرسول والشهيد مار جرجس.
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كنيسة العذراء مريم بمسطرد الكنيسة القبطية القس عبد المسيح بسيط العئلة المقدسة

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