تعرف على موعد عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" بموسم الرياض





أبطال مسرحية "لوكاندة الأوباش"











مشاركة حسن الرداد في "الزوجة ١٨"

وفي سياق آخر، يُشار أن الفنان حسن الرداد خاض الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "الزوجة١٨".







والمسلسل بطولة حسن الرداد،محمود البزاوى،محمود الليثى، ناهد السباعى،شيماء سيف، سلوى خطاب، والمسلسل من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطفى فكرى. والمسرحية بطولة ماجد المصري، إدوارد،مايا دياب، إيمان العاصي، حسن الرداد، حمدى الميرغنى، وهالة فاخر، شيماء سيف، سعد الصغير، أوس وأوس، وحسن عبد الفتاح.وفي سياق آخر، يُشار أن الفنان حسن الرداد خاض الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "الزوجة١٨".

أعلن الفنان حسن الرداد، عن موعد عرض مسرحيته الجديدة "لوكاندة الأوباش"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشر الرداد، صورة له، وهو يتصدر بوستر الرسمي للمسرحية، وعلق عليها قائلاً: "موعدنا ٤ ديسمبر في موسم الرياض، لوكاندة الأوباش".ومن الجدير بالذكر، أن مسرحية "لوكاندة الأوباش" هي مسرحية إستعراضية كوميدية، من تأليف السيناريست محمد عز،أحمد فوزي، ومن إخراج أشرف ذكي.