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كريم العراقي يصف لحظات تسديده لهدف المنتخب في مرمى كوت ديفوار (فيديو)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:24 ص
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كريم العراقي
كريم العراقي
جرجس ميلاد
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وصف كريم العراقي، لاعب النادي المصري البورسعيدي، ونجم منتخب مصر الأوليمبي، الحالة التي عاشها أثناء تسديده لكرة الهدف الأول للمنتخب الأوليمبي في شباك مرمى منتخب كوت ديفوار، في المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام، التي أقيمت أمس ونجح المنتخب المصري في التتويج بالبطولة بهدفي كريم العراقي ورمضان صبحي.

وقال نجم المنتخب الأوليمبي، خلال مقابلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة ONE، إنه فكر كيف يسدد الكرة جيدًا كي يسكنها في شباك مرمى منتخب كوت ديفوار، مضيفا: "في منطقة الجزاء لازم تكون ضمان الكرة وكنت شايف المرمى كويس وكان لازم احط الكرة فى الجول، وكمان شايف الزاوية مفتوحة وقدرت أحرز الهدف".

وأكد "العراقي" أنه شعر منذ بداية المباراة، بأنه سيحرز هدف خلال المبارة، مضيفا:" كما حاولت إحراز أهداف أخري، وكان نصيبى إحراز هدف واحد".
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الكلمات المفتاحية

مصر أمام جنوب إفريقيا كوت ديفوار كريم العراقي المنتخب الاوليمبى

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