"الجن المتهم الوحيد".. اشتعال النيران 5 مرات تلقائيا في منزل بالغربية خلال شهر

أصيبت قرية السملاوية التابعة لمركز زفتى، في محافظة الغربية، بحالة من الفزع والدهشة نتيجة تعرض أحد منازل القرية للإشتعال ٥ مرات خلال شهر بدون سبب واضح، وهو ما تسبب في إلقاء التهمة كاملة على "الجن" من قبل أهالى القرية.



وقال "عبد الجواد صقر"، مالك المنزل، إنه فوجئ بوقوع حريق في "عشة" خلف منزله المكون من ٣ طوابق، واعنقد في المرة الأولى أنه حادث عابر لن يتكرر إلا بوقوع خطأ ما، ولم يمض إلا أيام قليلة وفوجئ بأحد غرف المنزل تشتعل، وحاول البحث عن سبب الاشتعال ظنا منه أنه "ماس كهربائى"، ولكن لم تكن المرة الأخيرة، حيث تكرر الحدث عدة مرات كانت آخرهم أمس الجمعة عندما فوجئ بحدوث حريق في نفس الغرفة.





وتابع أن الشائعات انتشرت بأن المنزل يسكنه "جن" وهو الذي تسبب في الحريق ما أثار الفزع في نفوس أبنائه وأهالي القرية، متابعا أنه شك في الأمر وأن عدد من أهالي القرية نصحوه باستقدامبشيوخ لإنهاء ما يحدثه "الجن" داخل منزله.



وأوضح أحمد محمد، نجل خال صاحب المنزل، أن الأسرة قامت بمحاولات عديدة لاكتشاف السبب وراء الحريق المتكرر بدون سبب ولكن دون جدوى، مضيفا أنهم استعانوا بفنيين في الكهرباء واكتشفوا أنه لا يوجد أي ماس أو خلل كهربائي، ما دفع أصحاب المنزل للجوء لأحد الشيوخ لمعرفة السبب".