Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الجن المتهم الوحيد".. اشتعال النيران 5 مرات تلقائيا في منزل بالغربية خلال شهر

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:07 ص
Advertisements
مواطنون أمام المنزل
مواطنون أمام المنزل
نجلاء البسيوني
Advertisements
أصيبت قرية السملاوية التابعة لمركز زفتى، في محافظة الغربية، بحالة من الفزع والدهشة نتيجة تعرض أحد منازل القرية للإشتعال ٥ مرات خلال شهر بدون سبب واضح، وهو ما تسبب في إلقاء التهمة كاملة على "الجن" من قبل أهالى القرية. 

وقال "عبد الجواد صقر"، مالك المنزل، إنه فوجئ بوقوع حريق في "عشة" خلف منزله المكون من ٣ طوابق، واعنقد في المرة الأولى أنه حادث عابر لن يتكرر إلا بوقوع خطأ ما، ولم يمض إلا أيام قليلة وفوجئ بأحد غرف المنزل تشتعل، وحاول البحث عن سبب الاشتعال ظنا منه أنه "ماس كهربائى"، ولكن لم تكن المرة الأخيرة، حيث تكرر الحدث عدة مرات كانت آخرهم أمس الجمعة عندما فوجئ بحدوث حريق في نفس الغرفة. 


وتابع أن الشائعات انتشرت بأن المنزل يسكنه "جن" وهو الذي تسبب في الحريق ما أثار الفزع في نفوس أبنائه وأهالي القرية، متابعا أنه شك في الأمر وأن عدد من أهالي القرية نصحوه باستقدامبشيوخ لإنهاء ما يحدثه "الجن" داخل منزله.

وأوضح أحمد محمد، نجل خال صاحب المنزل، أن الأسرة قامت بمحاولات عديدة لاكتشاف السبب وراء الحريق المتكرر بدون سبب ولكن دون جدوى، مضيفا أنهم استعانوا بفنيين في الكهرباء واكتشفوا أنه لا يوجد أي ماس أو خلل كهربائي، ما دفع أصحاب المنزل للجوء لأحد الشيوخ لمعرفة السبب".
"الجن المتهم الوحيد".. اشتعال النيران 5 مرات تلقائيا في منزل بالغربية خلال شهر
"الجن المتهم الوحيد".. اشتعال النيران 5 مرات تلقائيا في منزل بالغربية خلال شهر
"الجن المتهم الوحيد".. اشتعال النيران 5 مرات تلقائيا في منزل بالغربية خلال شهر
"الجن المتهم الوحيد".. اشتعال النيران 5 مرات تلقائيا في منزل بالغربية خلال شهر
"الجن المتهم الوحيد".. اشتعال النيران 5 مرات تلقائيا في منزل بالغربية خلال شهر
"الجن المتهم الوحيد".. اشتعال النيران 5 مرات تلقائيا في منزل بالغربية خلال شهر
"الجن المتهم الوحيد".. اشتعال النيران 5 مرات تلقائيا في منزل بالغربية خلال شهر
"الجن المتهم الوحيد".. اشتعال النيران 5 مرات تلقائيا في منزل بالغربية خلال شهر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الجن اشتعال النيران أخبار

أخبار تهمك

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 7 ساعات

بيكهام يرفض الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ساديو ماني يوجة صفعة قوية لمحمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

الآن

في حواره لـ"الفجر".. رئيس "الفضاء المصري" يعلن تفاصيل إطلاق "طيبة 1" ويكشف أسباب عدم إطلاقه من مصر

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الريال اليوم NOW

منذ حوالي 4 ساعات

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

الآن

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 7 ساعات

كول كورة MAN CITY مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش مانشستر سيتي LIVE ON

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ حوالي 13 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY محمد صلاح PLUS

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

الآن

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

حريق يلتهم منزل في عزبه بالدقهلية

من مستشفى الحسين إلى نقابة التجاريين.. الحرائق تضرب مصر والمتهم «ماس كهربائي»

حريق هائل يلتهم محتويات منزل بالكامل جنوب الأقصر

التهم جهاز عروسين.. السيطرة على حريق منزل فلاح ببني سويف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:14 ص

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

11:20 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

11:30 ص

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

05:28 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status