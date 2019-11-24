Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصدر يكشف حقيقة فيديو الاعتداء على شخص وإرغامه للاعتراف بسرقة "توك توك" بالغربية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:13 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هبه عبد الحفيظ
Advertisements
كشف مصدر أمن صحة تداول مقطع فيديو على إحدى موقع التواصل الإجتماعى (فيسبوك)، يتضمن قيام أحد الأشخاص مقيم بإحدى قرى سمنود بالغربية بتوثيق شخص بالحبال ومحاولة إكراهه على الإعتراف بسرقة مركبة "توك توك" خاصة به.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 أكتوبر الماضى تبلغ لمركز شرطة سمنود من الشخص الذى قام بنشر مقطع الفيديو بضبطه لص بمسكنه بذات القرية، وتبين قيامه بضبط شخصين مقيمين بذات القرية بإدعاء قيامهما بسرقة مركبة "توك توك" الخاصة به "لم يبلغ بسرقته" وتبين إصابتهما بجروح متفرقة.

بسؤالهما قررا أن المبلغ قام بإستدراجهما لمسكنه والتحفظ عليهما واتهامهما بسرقة المركبة "التوك توك" وإجبارهما على توقيع إيصالات أمانة عقب توثيقه بالحبال ونفيا إرتكاب واقعة السرقة، وبالعرض على النيابة قاموا بالتصالح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

القبض على الغربية أخبار

أخبار تهمك

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 14 ساعة

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت» REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الريال اليوم NOW

منذ حوالي 11 ساعة

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

الآن

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 10 ساعات

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

الآن

الأهلي يقترب بشدة من صفقة الموسم المنتظرة

منذ يوم

بيكهام يرفض الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ننشر أول صورة لمحمد رمضان لحظة فوزه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 6 ساعات

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

الآن

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 13 ساعة

ترحيل وائل جسار من هذه الدولة

منذ ساعة و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

مصرع شاب على يد عمه لمنعه من المُخدرات بالشرقية

النيابة تأمر بتشريح شاب لقي مصرعه على يد عمه بالشرقية

دفاع "حبيبة" بقضية قتل طالب الرحاب: تعذر حضور المتهمين

عاجل.. مباحث منيا القمح تتمكن من إنقاذ حياة طالب مصاب بحروق مميته في الشرقية

حداد يوثق عاطل في شجرة عقابًا على تحرشه بنجلته فيى الغربية

"الأمن" يكشف ملابسات مقطع فيديو لخطف مواطن تحت تهديد السلاح في بورسعيد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:14 ص

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

11:20 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

11:30 ص

ترحيل وائل جسار من هذه الدولة

06:39 ص

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status