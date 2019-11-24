مصدر يكشف حقيقة فيديو الاعتداء على شخص وإرغامه للاعتراف بسرقة "توك توك" بالغربية

كشف مصدر أمن صحة تداول مقطع فيديو على إحدى موقع التواصل الإجتماعى (فيسبوك)، يتضمن قيام أحد الأشخاص مقيم بإحدى قرى سمنود بالغربية بتوثيق شخص بالحبال ومحاولة إكراهه على الإعتراف بسرقة مركبة "توك توك" خاصة به.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 أكتوبر الماضى تبلغ لمركز شرطة سمنود من الشخص الذى قام بنشر مقطع الفيديو بضبطه لص بمسكنه بذات القرية، وتبين قيامه بضبط شخصين مقيمين بذات القرية بإدعاء قيامهما بسرقة مركبة "توك توك" الخاصة به "لم يبلغ بسرقته" وتبين إصابتهما بجروح متفرقة.





بسؤالهما قررا أن المبلغ قام بإستدراجهما لمسكنه والتحفظ عليهما واتهامهما بسرقة المركبة "التوك توك" وإجبارهما على توقيع إيصالات أمانة عقب توثيقه بالحبال ونفيا إرتكاب واقعة السرقة، وبالعرض على النيابة قاموا بالتصالح.