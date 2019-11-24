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آخر اخبار الزمالك اليوم السبت ٢٣ نوفمبر .. البلدوزر يرحل.. وإصابة نجم الفريق

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:09 ص
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لاعبي الزمالك
لاعبي الزمالك
أحمد السيد
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شهد اليوم نادي الزمالك مجموعة من الأحداث الهامة، في الوقت الذي استأنف الفريق تدريباته الجماعية قبل قبل مواجهة إنبي يوم ٢٥ نوفمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

ويستعرض الفجر الرياضي أخر اخبار الزمالك اليوم السبت ٢٣ نوفمبر في السطور التالية :

أوباما يغيب عن مواجهة إنبي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق نادي إنبي في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة يوم الاثنين المقبل .

وتاكد غياب يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة بداعي الإصابة التي لحقت به على مستوى الركبة .

وكان أوباما قد تعرض للإصابة بالكدمة أول أمس الخميس ما يجعل مشاركته في مباراة إنبي المقرر لها بعد غداً في الثامنة مساءاً مستحيلة.

أسامة نبيه يشكو مجلس الصيد لمركز التسوية والتحكيم

قرر أسامة نبيه نجم الزمالك السابق ومدرب منتخب مصر الأسبق اللجوء لمركز التسوية والتحكيم لشكوى مجلس إدارة نادي الصيد.

وكان مجلس إدارة الصيد قد قام بإيقاف عضوية نبيه الأيام الماضية لمدة ٣ أشهر ليقرر نبيه اللجوء لمركز التسوية والتحكيم للطعن على قرار إيقافه.

وجاء قرار مجلس إدارة الصيد بسبب خنافة بين ابنة اسامة نبيه وطفلة في النادي.

الصباحي يقود مباراة الزمالك واتبي تحكيميا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور طاقم حكام مباراتي يوم الأثنين المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:-

- الجونة مع الأهلي ( الجولة 5 ) : محمد معروف ويوسف البساطي واحمد ساهر ومعهم احمد العباسي حكما رابعا.

- إنبي مع الزمالك ( الجولة 6 ): محمد الصباحي واحمد توفيق وهاني عبد الفتاح ومعهم عاطف حسين حكما رابعا.

تفاصيل مران الزمالك.. عودة فرجاني وترحيب خاص بأبطال إفريقيا

خاض اليوم السبت فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة نظيره إنبي يوم ٢٥ نوفمبر الجاري على ملعب الجيش بمدينة السلام ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

وتواجد محمد صبحي حارس مرمى الفريق والمنتخب الوطني الاوليمبي في التدريبات الجماعية، حيث قام باجيك دراجون مدرب الحراس بعقد جلسة مع اللاعب من اجل تهنئته على ظهوره المشرف في البطولة الأفريقية.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو راحة لعبدالله جمعة من اجل عدم تعرضه للارهاق، بينما شارك محمود عبد الرازق شيكابالا في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

واكتفى يوسف أوباما بالخضوع لبعض التدريبات البدنية في صالة الجيمانزيوم بعد غيابه عن مران امس بسبب تعرضه لنزلة برد، بينما شارك محمد حسن لاعب الفريق في التدريبات الجماعية للفريق عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي.

وعاد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق عقب انتهاء معسكر المنتخب التونسي، حيث أدى اللاعب بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، بسبب تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة وغيابه عن مباراة إنبي للايقاف.

وخضع الثنائي طارق حامد وأشرف بن شرقي لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، ضمن البرنامج الموضوع لهم من طبيب الفريق، لتجهيزهم للمباريات المقبلة للزمالك.

وانتظم إمام عاشور في التدريبات الجماعية للفريق عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام، بينما حصل الثنائي مصطفى محمد ومحمد عبدالسلام على راحة من المران خوفا من تعرضهم للإجهاد.

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل البلدوزر

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك على رحيل مصطفى محمد مهاجم الابيض الشاب، عقب تألقه في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن لا مانع من رحيل مصطفى محمد عن الفريق ولكن عقب نهاية الموسم الحالي، مشيرًا إلى رفض المستشار مرتضى منصور لفكرة رحيل اللاعب خلال انتقالات يناير نظرا لاحتياج الفريق إلى خدمات اللاعب.

وأضاف المصدر ذاته بأن مصطفى محمد مهاجم واعد، ونتوقع ان يكون له مستقبل كبير مع الزمالك ومنتخب مصر الأول، لذلك لن نفرط فيه إلا بعد الحصول على ٥ ملايين دولار على الأقل.

مفاجآت ميتشو في الزمالك

تمكن حسين فيصل وأحمد عيد ثنائي فريق الشباب بالزمالك من إثبات أنفسهما بعد مشاركتهما في التدريبات وجميع المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال فترة توقف الدوري والظهور بشكل جيد.

ولجأ الجهاز الفني لتصعيد بعض الناشئين خلال توقف الدوري للتغلب على النقص العددي الذي يواجه الفريق وغياب العناصر الدولية

وأثنى الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك على إمكانيات الثنائي وأكد على نواياه في الاعتماد عليهما خلال الفترة المقبلة ومنحهما الفرصة بشكل أكبر في ظل ضغط اللقاءات على الصعيد المحلي والقاري وصعوبة الاعتماد على تشكيل ثابت وإمكانية فقدان أيًا من العناصر الأساسية سواء للاجهاد أو الإصابة، وشارك الثنائي في بعض الوديات الأخيرة وقدما مستويات مميزة.

مخاوف في الزمالك قبل مواجهة إنبي

رفع الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك درجة الاستعداد القصوى استعدادا لمواجهة إنبي يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري.

وتوقفت المسابقة لما يزيد عن 40 يوما لظروف خوض بطولة افريقيا تحت 23 سنة؛ ويسعى الجهاز الفني للوصول باللاعبين للفورمة المثالية

وجاءت أبرز المخاوف من جانب المدرب من الناحية البدنية وغياب اللاعبين عن المباريات الرسمية ورغم وضع برنامج تدريبي وخوض أكثر من ودية.
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