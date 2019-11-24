عمرو أديب وشوقي غريب يبكيان على الهواء (فيديو)

بكى الكابتن شوقي غريب، مدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، تأثرا بحديثه عن ابن شقيقته الشهيد شريف محمد عمر، قائلا: "أول مرة الفرحة تدخل بيتنا بعد وفاة شريف".





وأضاف "غريب"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "اللاعبين كانوا بيشغلوا أغنية أنا ابن مصر، وكل ما بسمعها كانت عيني تدمع، وافتكر شريف، وأن أمنيته كانت أنه يشوف خاله، وهو بيحقق مكسب، أول مرة ولاده يدخلوا ملعب كان في البطولة".





ومن ناحيته تأثر الإعلامي عمرو أديب، معلقًا حابسا دموعه، "دي مش مشاعر لعب كورة، دي مشاعر واحد بيحب مصر، في ناس بتشتغل وناس بتحب، إنت بتحب يا كابتن شوقي".