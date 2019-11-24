اشتباكات وخروج عن النص...حقيقة ما حدث داخل الجمعية العمومية للنادي الأهلي

كشف أحد أعضاء النادي الأهلي، حقيقة ما تردد حول دخول "بودي جارد" العامري فاروق نائب الرئيس، في اشتباكات مع أعضاء النادي، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية والتي اُختتمت اليوم بمقر النادي في الجزيرة.



وقال عضو من أعضاء النادي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، إن كل ما يثار غير صحيح ولا يمكن تفسيره سوى بأنه عبث ليس له أي رد.



وأضاف العضو: " سير التسجيل في الجمعية العمومية للأهلي، مر بصورة جيدة للغاية ولم تشهد أي تجاوزات سواء من الأعضاء أو من مجلس الإدارة".



واختتم العضو: "تواجدت على مدار اليومين منذ الساعات الأولى، ولم أرى ما يتم سرده عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، خاصةً أن مجلس الإدارة غادر فور إكتمال النصاب القانوني للجمعية".



وأشارت بعض التقارير والأنباء، إلى وجود اشتباكات بين "بودي جاردات" العامري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء النادي خلال سير عملية الجمعية العمومية.



وأُغلق باب التسجيل في اليوم الثاني للجمعية العمومية بالأهلي في السابعة مساء أمس السبت، حيث أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي إكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لمناقشة ميزانية السنة المالية المنتهية 1/7/2018حتى 30/6/218.



جاء ذلك بعد أن فشل إكتمال النصاب القانوني باليوم الأول أمس الجمعة، ليتم تأجيل العمومية لليوم الثاني، ليكتمل النصاب القانوني بعد حضور 5194 عضو في اليوم الثاني.



وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وجه الدعوة إلى الأعضاء، لحضور الجمعية العمومية، ومناقشة جدول الاعمال، وما تم التوصل إليه خلال العام المالي الماضي.



وأغلق باب التسجيل في اليوم الثاني للجمعية العمومية للنادي الأهلي، بعدما تم فتح باب التسجيل في التاسعة صباحاً لليوم الثاني على التوالي حتى السابعة مساءً.



واعتمد الأهلي جدول الأعمال وميزانية النادي عن عام ٢٠١٨-٢٠١٩، وذلك في اليوم الثاني والأخير للجمعية العمومية العادية، التي تُجرى في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة.



واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الأهلي، بحضور 5194 عضوا اليوم السبت، حيث يتم المناقشةمع أعضاء النادي عدة ملفات مالية وإدارية وانشائية، أبرزها اعتماد ميزانية النادي للعام المالي 2018- 2019، والتي بلغت ملياري جنيه وفقا للبيان الرسمي.



وجاء اعتماد جدول الأعمال والميزانية لعدم وصول عدد الحضور في القاعة الرئيسية لنصف عدد الذين سجلوا حضورهم في النصاب القانوني وذلك وفقا للائحة النادي.



وكان يتطلب المناقشة حضور 2257 عضوًا لمناقشة جدول الأعمال وهو ما لم يحدث، ليتم اعتماد جدول الأعمال والميزانية عن العام المالي المنقضي.



وكان الأهلي قد أعلن أن إجمالي الميزانية الخاصة بالنادي عن العام المالي 2 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليار جنيه عن العام الماضي، فضلًا عن تحقيق فائضا في الميزانية قدره 322 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي.